遠航爭復飛⋯交通部要「從嚴審查」　學者：三大層面說清楚才能過關

▲金門機場遠東航空櫃台。（圖／記者張榮恩攝）

記者李宜秦／台北報導

遠東航空12日爆發停業危機，董事長張綱維13日出面澄清是「烏龍一場」，交通部民航局因此對遠航開罰，遠航現已送出陳述意見書。交通部長林佳龍表示，遠航提供的資料沒有解釋清楚「為何停飛」，「無預警停飛很不負責任」，復飛與否將從嚴審審查。學者也表示，遠航要復飛，有三大層面須說明清楚。

遠航12日官網突然臨時維修，副總黃育祺出面召開記者會，宣布遠航將暫停營業，內部也發出資遣公告，然而董事長張綱維卻在隔日出面，強調他只是「心情不好關機」，想不到因此天下大亂，澄清「遠航沒有要停業」，呼籲民航局再給遠航一次機會。

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▲遠航MD-82機隊,遠東航空。（圖／記者李毓康攝）

由於遠航無預警停飛，民航局對其開罰300萬元，並向交通部申請廢照核准，遠航於13日下午對民航局發出陳述意見書，民航局預計明日予以審酌，交通部次長王國材也說，交通部傾向再給一次機會。

不過交通部長林佳龍態度強硬，他先於昨日受訪時強調，看不到遠航解決事情的誠意與能力，「復飛非常困難」，今日再表示，雖有收到遠航的陳述意見書，但初步資料並未解釋清楚「為何停飛」，也沒有解決問題，何況遠航不只涉及財務問題，飛安方面也有疑慮，民航局均會依照相關法規予以裁罰。

▲遠東航空爆發停業危機，許多民眾12日趕往退票。（圖／記者許展溢攝）

林佳龍表示，遠航停飛是事實，交通部將協調其他航空公司，做好春節前後疏運應變計畫，而遠航應落實保障消費者權益，直言「無預警的停飛很不負責任」，要求其切實檢討改進，至於是否復飛，民航局將依照程序「嚴格審查」。

開南大學空運管理系主任盧衍良表示，遠航復飛與否需先說明三大層面規劃。第一，必須提供明確的資金規劃，需有顯著高於常態營運需求的現金額度，確保未來的營運不會再發生問題。

▲遠航MD-82型客機落地滑行。（圖／記者李毓康攝）

第二，由於遠航與ALC租機公司尚有一筆約台幣10億元的賠償訴訟，美國法院數月前已判決遠航敗訴，目前上訴中，倘若再敗訴，10億元的賠償金也會是沉重負擔。

第三，遠航麥道機隊正逐年減少，但引進噴射客機的計畫仍裹足不前，若噴射機隊不足，勢必會影響到遠航既有的兩岸航線與國際航線運能。盧衍良也表示，遠航未說明清楚前，交通部若貿然給機會，風險還是存在，「可能幾週或幾個月後再來停飛一次」。