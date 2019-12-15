戰況最膠著「立委10大選區」揭曉！「雙帥對決」掉出榜外

▲《網路溫度計》近日公布「全台當選率最接近的立委10大膠著選區」。（圖／翻攝自網路溫度計網站）

記者曾羿翔／綜合報導

2020大選倒數不到一個月，立委選戰也相當激烈，《網路溫度計》近日就透過大數據分析，公布「全台當選率最接近的10大膠著選區」，其中選情最為膠著的是民進黨蕭美琴對決無黨籍傅崐萁的花蓮縣選區。值得一提的是，備受矚目的蔣萬安、吳怡農「雙帥對決」卻意外掉出榜外。

根據《網路溫度計》的分析報導，排行第二的是現任立委林昶佐對上藍營老將林郁方的北市中正萬華區，雙方當選率呈現麻花式拉鋸，雖民進黨已禮讓無黨籍的林昶佐，但台灣民眾黨則提名了徐立信，吸收了不少中間選票，選情不到最後一刻可能都還有變化。

針對立委選情最膠著的花蓮縣，內文還分析，前花蓮縣長傅崐萁突然殺出，在宣布參選開始就創下極高網路聲量，本身的曝光度與地方勢力，除了直接衝擊國民黨提名的參選人黃啟嘉，對原本領先的民進黨立委蕭美琴來說更是極大威脅。

目前全台當選率最接近的立委10大膠著選區為以下：



一、蕭美琴和傅崐萁的花蓮縣選區

二、林昶佐對決林郁方的北市中正萬華區

三、鄭正鈐和鄭宏輝及高鈺婷對決的新竹市選區

四、蘇巧慧與黃志雄的新北樹林鶯歌選區

五、黃昭順對劉世芳的高雄楠梓左營

六、張瀚天與黃秀芳、黃玉芬三搶一的彰化及花壇選區

七、鄭運鵬對上陳根德的桃園蘆竹龜山

八、歐中慨對楊曜的澎湖選區

九、邱烽堯對決江永昌的新北中和選區

十、黃馨慧對上張廖萬堅的台中西屯、南屯選區



