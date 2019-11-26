台東國際衝浪賽　烏拉圭Marco Giorgi技壓群雄





▲來自烏拉圭的Marco Giorgi技壓群雄 奪下QS/3000積分冠軍。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

2019台灣國際衝浪公開賽26日進行WSL QS 3000男子短板積分巡迴賽冠軍爭奪戰，結果由來自烏拉圭的Marco Giorgi（馬可·喬治）以精湛的技巧擊敗眾多選手脫穎而出，成為今年QS 3000男子短板積分巡迴賽台灣站冠軍。

▼同上。（圖／記者楊鈞典翻攝）

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今日上午則進行WSL QS 3000男子短板積分巡迴賽四強決賽最後的廝殺，讓整個會場的氣氛掀起了1波高潮，選手們在台東金樽絕佳的浪況下，選手不斷出現精采的衝浪美技。冠亞軍戰由烏拉圭的Marco Giorgi（馬可·喬治）和澳洲的Mitch Parkinson（米切爾·帕金森）捉對廝殺，雙方都發揮相當的勇氣、體力及技巧去挑選每道浪，最後Marco Giorgi以過人的實力及精湛的技巧擊敗眾多選手脫穎而出。

▼冠亞軍戰由烏拉圭的Marco Giorgi和澳洲的Mitch Parkinson捉對廝殺，最後Marco (右)勝出。（圖／記者楊鈞典翻攝）





台東縣政府表示：今年賽程除WSL男子短板QS 3000積分巡迴賽外，接下來還有世界長板及世界青少年總冠軍即將登場，國內外衝浪界的巨星和未來之星，將共同站上金樽的頂級浪點挑戰極限，而本次賽事活動期間(11/23-12/07)活動會場除了設置衝浪市集，提供在地美食及衝浪文創商品，也規劃以衝浪主題的東浪嘉年華活動，歡迎民眾踴躍參與。

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