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台南冠軍紅龍果拍賣每公斤2百元　黃偉哲大讚青農張祿棠

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▲台南冠軍紅龍果拍賣每公斤賣出200元佳績，台南市長黃偉哲大讚青農張祿棠。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南冠軍紅龍果拍賣每公斤賣出200元佳績，台南市長黃偉哲大讚青農張祿棠。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

獲得「全國紅龍果優質果品評鑑」冠軍、優等殊榮的台南青農張祿棠，首度嘗試每株留1果，讓養份集中保證每果重達800克以上，該紅龍果送交台北第二果菜批發市場拍賣，一般紅龍果平均價格約每公斤37元，他的紅龍果每公斤獲得2百元拍賣價，獲得市場極高評價，市長黃偉哲十分肯定和讚許。

張祿棠為台大園藝系研究所畢業的高材生，也是市長黃偉哲的學弟，畢業後回到故鄉台南白河從農，生產花卉、果樹種苗、火鶴花、文心蘭為主，種植紅龍果僅4年多時間，第1次報名參加農委會農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所舉辦2018年「全國紅龍果優質果品評鑑」就分別獲得冠軍、優等殊榮，也曾獲選2017年行政院農委會百大青農之選拔及台南市之模範農民。

張祿棠種植紅龍果有獨到的方式，將學術與實務結合並融會貫通，首重土壤之環境健康，以生態果園的理念，不施用化學農藥肥料，取得有機轉型期的驗證，堅持每株留1果，讓養份集中保證每果重達8百克以上，吃起來肉質Q彈、甜度適中，以高品質紅龍果為市場定位及自有品牌直銷訂購方式為主要通路。

2019年9月上旬，張祿棠在友人的推薦下首度嘗試送交台北第二果菜批發市場拍賣，當時紅龍果平均價格每公斤約37元，張祿堂以每公斤2百元之拍賣價，獲得市場極高的評價，市長黃偉哲對他十分肯定與讚揚。

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