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「2019無痕山林樂活趣」　桃園虎頭山千人健走

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▲2019無痕山林樂活趣，桃園虎頭山舉行。（圖／市府提供）

▲2019無痕山林樂活趣，桃園虎頭山舉行。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

我們來享受山林的芬多精和健走的美好，但不要留下破壞和垃圾！桃園市政府14日在市郊的虎頭山風景區舉辦「2019無痕山林樂活趣─千人健行活動」，吸引許多民眾共襄盛舉。市府風景區管理處呼籲，對山林環境善盡應有的關懷與保護，以盡可能減少衝擊的活動方式親近山林。

桃園市政府風景區管理處表示，為了提供市民一個親近自然、體驗生態、推廣環境教育，又結合休閒運動及生態旅行的環境，市府以尊重環境生態並融合在地生活的方式，建置了三大登山系統及六條步道。

▲2019無痕山林樂活趣，桃園虎頭山舉行。（圖／市府提供）

▲2019無痕山林樂活趣，吸引許多民眾共襄盛舉。（圖／市府提供）

風管處指出，包含前山及後山步道的串聯與整體規劃，目前完工的步道有全齡友善步道、忠烈祠友善步道、桃11稜線步道、水汴頭步道、太極宮步道，其他步道也依計劃發包及持續施作中，以水土保持與生態共存為原則，低密度規劃開發建設，朝向桃園都市之肺－「都會生態公園」發展。

▲2019無痕山林樂活趣，桃園虎頭山舉行。（圖／市府提供）

台灣登山健行風氣盛行，加上步道建設趨於完善，各地山林遊客逐漸增加，卻也對脆弱的山林資源造成衝擊，尤其是集中在特定假日、季節及地點的高密度使用，更容易導致相關的環境遭受破壞。桃園市為了傳達「無痕山林」的理念，呼籲遊客漫步在親山步道時，在已建置好的林道上行走，避免破壞步道及營地周邊脆弱的植物及地表，同時自備容器在補水站盛裝飲水，不產生垃圾，以維護環境。

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