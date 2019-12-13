快訊／遠航再發內部公告喊話員工　「無大量解僱、請按時出勤」

▲遠航發公告給員工，強調無大量解僱之情事，公司營運正常。（圖／遠航提供）

記者賴文萱／台北報導

遠航昨突無預警宣告停業，但上午遠航董事長張綱維出面駁斥，直指沒有要停業，是公司部分同仁誤判情勢。張綱維今下午也親自發出公告，向員工信心喊話，強調並無大量解僱之情事，公司營運正常，希望大家一起努力，為旅客提供飛航服務。遠航說，今天員工正常出勤，文件是張董親簽，已以電郵方式給全體員工。

遠航停業風波鬧了一夜，上午董事長張綱維親自出面召開記者會，他說昨天寫了遺書之後，就有資金進來，強調他有想死的勇氣就沒有解決不了的事情，所以今天才會坐在這裡跟大家報告好消息。他說，目前有3組以上的投資人正在洽談，預計這禮拜陸續會有實際資金到位，遠航也會行文給主管機關，希望遠航能夠順利的營運下去，且目標希望今天下午就能復飛。

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▲▼遠航董事長張綱維上午召開記者會，強調遠航沒有要停業，是同仁誤判情勢。（圖／記者李毓康攝）

至於為何昨天遠航會發布內部消息宣布停業，張綱維強調，這可能是部分來自復興的員工，因為過去經驗誤判情勢，做一些不當的處置。他說，老闆也會心情不好的時候，所以他關機一下，但重要幹部都有聯繫到，他也都有在指揮。他強調，沒有資遣的問題，所有員工全數都留任。

下午遠航則發出內部公告給全體員工，公告有公司便章及張綱維簽名，其內容寫道，受大環境政治及經濟因素影響，本公司雖長期營運虧損，資金籌措困難，但公司經營團隊仍戮力維持運作，提供同仁工作機會，並無大量解雇之情事，公司一切運作正常，請各位同仁堅守崗位，按時出勤。

▲張綱維喊話民航局，希望能支持遠航復飛。（圖／記者李毓康攝）

另一方面，張綱維也喊話民航局，希望大局能支持讓遠航復飛，讓遠航再次擔任選舉、春節疏運的重要責任，也希望主管機關顧及所有員工工作權，並感謝這幾組投資人對台灣有信心，對遠航有信心。

但民航局昨天已經發出公文，擬依民航法開罰遠航最重新台幣300萬，並報請交通部廢止其民用航空營運許可證。