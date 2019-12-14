　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

全球2020空軍排名「台灣戰機數」全球第10　美國1.3萬架軍機稱霸世界

請按讚支持ETtoday新聞雲

F-16V。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

▲台灣戰機數量入榜是借前10名。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

記者林彥臣／綜合報導

知名航空雜誌《國際航空》（Flight International）近日公布「2020年世界空軍」（ World Air Forces 2020）報告，分析了世界主要國家的空軍實力，美國空軍戰力不意外獨霸世界，幾乎各項數據都排名第一，台灣在戰鬥機數量方面，則是排名世界第10。

「2020年世界空軍」報告分析指出，美國各類軍用機數量為世界第1，總共13266架佔全球的25%，第2名的俄羅斯只有4163架佔全球的8%，第3名的中國3210架佔全球的6%。

在戰機（包含戰鬥機、攻擊機、轟炸機）數量項目的比較方面，報告指出，美國2657架18佔全球的18%，第2名的俄羅斯1616架佔全球的11%，中國第3名的中國1603架佔全球的11%，第10名的台灣289架佔2%。

▲▼F-35A。（圖／翻攝美國空軍官網）

▲美國的戰機數量還是獨霸全球。（圖／翻攝美國空軍官網）

報告中還分析各國的主要戰機組成與數量，美國空軍戰機包括F-16C戰鬥機790架、F15C/E戰鬥機431架、A-10C攻擊機287架、F-22戰鬥機177架、F-35A戰鬥機86架、B-52H轟炸機74架、B1B轟炸機59架，AC-130U/W攻擊機20架、AC-130J攻擊機11架。

▲▼台灣幻象2000戰鬥機,2019年春節加強戰備媒體參訪活動。（圖／路透社）

▲台灣擁有46架幻象2000戰鬥機。（圖／路透社）

台灣的戰機組成與數量，F-16A/V戰鬥機115架另外還有66架F-16V已經訂購、F-CK-1C 103（經國號）103架、Mirage 2000-5EI戰鬥機（幻象-2000-5型）46架，F/RF-5E戰鬥機25架，其他的擁有的軍機類型包括反潛機、運輸機、空中預警機、戰鬥直升機、教練機等等，轟炸機與攻擊機數量都是0。

另外全在全球使用戰機類型統計方面，全球使用F-16戰鬥機最多總共2280架佔全球的16%，Su-27/30戰鬥機1067架佔全球的7%，F-15戰鬥機949架佔全球的7%，F-18戰鬥機869架佔全球的6%，其他入榜前10名的包括MiG-29、颱風戰機、Su-25、J-7、Su-24、F-5，數量最多的選項是其他戰機6453架，佔全球的44%，人氣最高的F-35、F-22數量都沒有進榜前10名。

►韓妞激推「IG爆款」～超殺發光價來了！

ET快訊
即／中美貿易戰最新進展！　雙方經貿協議文本達成一致
鄭多恩「突緊勒韓瑞希脖子」：死在我手上吧！　深夜求救訊息曝光
慾火青春！情侶嘟嘟車上「坐蓮式」狂運動　連內褲也沒穿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

2袋找零全飛走「要賠1天薪水」哭慘！下班現奇蹟　外送妹感動：謝謝妳們

前方帽子哥套毛絨灰浴袍搭機！一查「是LV羊毛外套」　要價台幣61萬驚呆

廁所門「一長一短2掛鉤」啥用？ 日人曝驚人用途…一票人都搞錯

年輕嬤帶孫玩！大媽笑攀談「肚子還有一個齁」　她秒無言...網卻驚呆狂讚

影／遠航無預警停飛！千人「年前失業」　空姐IG大崩潰...哭著衝下機

影／做外送訂單！店員妹偷喝2口「噓~不要說喔」封杯手搖飲　畫面曝...店家說話了

全球2020空軍排名「台灣戰機數」全球第10　美國1.3萬架軍機稱霸世界

美新式預警雷達「太空圍欄」　能追蹤小於10公分的太空物體

美軍試射「禁忌的飛彈」40年來首次　華春瑩指控：美國早有預謀

美退出INF後首射陸基中程彈道飛彈　飛500公里墜太平洋公海

不爽騎士占內線！狂叭嗆禁行機車 他神打臉汽車駕駛：桃園已取消

謝和弦認愛莉婭...深夜曬牽手照！　「刺青手緊握」還送新iPhone

陳意涵堅持「把一份泡麵分兩碗」　老公摔抽屜走人：莫名其妙

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

小萌喵桌上「爽饋麻將」睡大覺 網友萌翻：輸錢也不會生氣XD

母子過馬路遭撞！兒秒起身扶起媽　氣噗噗「踹車」理論...網：暖男無誤

陶晶瑩食物中毒內幕　自爆：就是我枕邊人下的毒

搶拍超高耶誕樹、賞魔幻燈光秀 8大主題燈區玩翻高雄追光季！

佛心公司發3億尾牙獎金人人有份 最高一次拿800萬「員工感動落淚」

「遠航是雙子座，容易心軟需要溫暖」　盤點張綱維記者會10大金句

全球2020空軍排名「台灣戰機數」全球第10　美國1.3萬架軍機稱霸世界

美新式預警雷達「太空圍欄」　能追蹤小於10公分的太空物體

美軍試射「禁忌的飛彈」40年來首次　華春瑩指控：美國早有預謀

美退出INF後首射陸基中程彈道飛彈　飛500公里墜太平洋公海

俄羅斯最衰航母…去年船塢沉沒「甲板被砸穿」　停泊維修又失火

快訊／台南玉井住宅凌晨大火搶救中！　1人無生命跡象、3死3失蹤

父母遠航空難賠償金遭賭光！年薪千萬「竹科狂男」成哈佛學霸　一場悲劇覺悟了

全球2020空軍排名「台灣戰機數」全球第10　美國1.3萬架軍機稱霸世界

總瀏覽量10億！陸網紅拍農村片全球爆紅…從《水滸傳》到李子柒　看中國人的「文化自信」

英國大選等南方小島開完票才結束　保守黨365席大勝「脫歐成定局」

OL報復劈腿前男友！酒吧發洩「揪多人一夜情」　醒悟想結婚卻慘得愛滋

橫濱「筒神」前進大聯盟！　光芒2年1200萬美元網羅

女大生被訓成狗！高材生男友疑用「PUA控制」　她交往1年後腦死

跳票前…張綱維密集處分千萬資產！　北檢請民航局協查「遠航有無被掏空」

李嘉欣8歲兒罕見曝光！　長相與富豪爸「一個模子刻出來」

穿新衣不會走！胖橘秒變「特務貓」　超靈活滾動還會轉彎網笑：要去哪

軍武熱門新聞

美軍試射中程彈道飛彈　華春瑩：美早預謀

美「太空圍欄」 能追蹤小於10公分的物體

2020空軍排名台戰機數全球第10　美獨霸全球

韓國瑜隨扈好帥！根本特勤版吳彥祖

美退出INF後首射陸基中程彈道飛彈

「艦載版」輕型戰機光輝號將從航母首飛

俄最衰航母　去年砸穿甲板今失火

英國新航母「威爾斯親王號」正式服役

韓媒：川普擬讓台灣設核武！

日本憂國安　2020年後不買大陸空拍機

洪慈庸：我是立院1985　處理300件軍中糾紛

「東風-17」10分鐘越過第一島鏈擊殺航母

解放軍駐吉布地軍港「持續擴建」近完工

俄羅斯航母「庫茲涅佐夫號」起火3傷

更多熱門

相關新聞

美對1200億中商品關稅「降到7.5％」

美對1200億中商品關稅「降到7.5％」

中美貿易戰雙方達共識！美國將履行「分階段取消對中國產品加徵關稅」的承諾。川普隨後也在推特表示，「我們已同意與中國達成一項非常巨大的第一階段協議，他們（指中國）答應許多結構性變化，且大量購買農產、能源以及製成品等，25%關稅將維持不變，其餘將降到7.5%。」

眾議院司法委員會通過「彈劾川普條款」

眾議院司法委員會通過「彈劾川普條款」

川普推特發文：與中國達成首階段協議

川普推特發文：與中國達成首階段協議

心疼警犬沒防彈背心　小男孩創基金會

心疼警犬沒防彈背心　小男孩創基金會

美軍試射中程彈道飛彈　華春瑩：美早預謀

美軍試射中程彈道飛彈　華春瑩：美早預謀

關鍵字：

國際航空戰鬥機F-16F16北美要聞軍武國際軍武

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

32G莉亞衰被認成莉婭：我比較美而且很自愛

韓瑞希累喊想死「突遭女朋友壓地勒脖」

加州海灘粉紅大量25cm「老二魚」

最冷已過　專家：到明年1月都不會太冷

Gary老婆「正面近照」曝光！

Keanna天天忍痛打排卵針！謝和弦「親手戳針進肚皮」

180cm暖男才16歲就被星探挖掘14次！

潤娥罕見遭噤聲　聯訪8mins尷尬結束

店員偷喝兩口封膜？店家：抱歉，飲料太好喝了

LINE低調功能！一張照秒轉文字檔

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

謝和弦揭變心原因：沒感情了

時速20！熱褲妹怒「幹嘛跟著我」下秒糗炸

韓女團16歲台灣成員被消失5月　公司今發聲

5樓宅「23冷氣整齊坐」網一看2字邪笑

更多

最夯影音

更多
不爽騎士占內線！狂叭嗆禁行機車 他神打臉汽車駕駛：桃園已取消

不爽騎士占內線！狂叭嗆禁行機車 他神打臉汽車駕駛：桃園已取消
謝和弦認愛莉婭...深夜曬牽手照！　「刺青手緊握」還送新iPhone

謝和弦認愛莉婭...深夜曬牽手照！　「刺青手緊握」還送新iPhone

陳意涵堅持「把一份泡麵分兩碗」　老公摔抽屜走人：莫名其妙

陳意涵堅持「把一份泡麵分兩碗」　老公摔抽屜走人：莫名其妙

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

小萌喵桌上「爽饋麻將」睡大覺 網友萌翻：輸錢也不會生氣XD

小萌喵桌上「爽饋麻將」睡大覺 網友萌翻：輸錢也不會生氣XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面