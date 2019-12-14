全球2020空軍排名「台灣戰機數」全球第10　美國1.3萬架軍機稱霸世界

▲台灣戰機數量入榜是借前10名。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）



記者林彥臣／綜合報導

知名航空雜誌《國際航空》（Flight International）近日公布「2020年世界空軍」（ World Air Forces 2020）報告，分析了世界主要國家的空軍實力，美國空軍戰力不意外獨霸世界，幾乎各項數據都排名第一，台灣在戰鬥機數量方面，則是排名世界第10。

「2020年世界空軍」報告分析指出，美國各類軍用機數量為世界第1，總共13266架佔全球的25%，第2名的俄羅斯只有4163架佔全球的8%，第3名的中國3210架佔全球的6%。

在戰機（包含戰鬥機、攻擊機、轟炸機）數量項目的比較方面，報告指出，美國2657架18佔全球的18%，第2名的俄羅斯1616架佔全球的11%，中國第3名的中國1603架佔全球的11%，第10名的台灣289架佔2%。

▲美國的戰機數量還是獨霸全球。（圖／翻攝美國空軍官網）



報告中還分析各國的主要戰機組成與數量，美國空軍戰機包括F-16C戰鬥機790架、F15C/E戰鬥機431架、A-10C攻擊機287架、F-22戰鬥機177架、F-35A戰鬥機86架、B-52H轟炸機74架、B1B轟炸機59架，AC-130U/W攻擊機20架、AC-130J攻擊機11架。

▲台灣擁有46架幻象2000戰鬥機。（圖／路透社）



台灣的戰機組成與數量，F-16A/V戰鬥機115架另外還有66架F-16V已經訂購、F-CK-1C 103（經國號）103架、Mirage 2000-5EI戰鬥機（幻象-2000-5型）46架，F/RF-5E戰鬥機25架，其他的擁有的軍機類型包括反潛機、運輸機、空中預警機、戰鬥直升機、教練機等等，轟炸機與攻擊機數量都是0。

另外全在全球使用戰機類型統計方面，全球使用F-16戰鬥機最多總共2280架佔全球的16%，Su-27/30戰鬥機1067架佔全球的7%，F-15戰鬥機949架佔全球的7%，F-18戰鬥機869架佔全球的6%，其他入榜前10名的包括MiG-29、颱風戰機、Su-25、J-7、Su-24、F-5，數量最多的選項是其他戰機6453架，佔全球的44%，人氣最高的F-35、F-22數量都沒有進榜前10名。

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