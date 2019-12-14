快訊／放爆裂物嫌犯藏高雄警匪對峙中！　嫌犯母親到場「親情攻勢」

▲嫌犯媽媽到場 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者洪靖宜、洪正達、吳奕靖／高雄報導

台南後壁區國民黨部傳出遭人放置爆裂物，嫌犯藏身高市苓雅區永樂路透天民宅，13日晚間刑事局南部打擊犯罪中心與台南市警白河分局都到高雄追捕可疑對象，警察局局長李永癸、苓雅分局分局長李謀旺及南打大隊長等人都到場，防爆車約8點左右抵達，後續霹靂小組及台南特勤也都到場。直到14日深夜12點多，嫌犯母親到場，盼用溫情攻勢來軟化嫌犯情緒。

國民黨台南後壁黨部昨（13日）下午驚傳遭人放置爆裂物，刑事局南部打擊犯罪中心與台南市警白河分局追捕可疑對象，14日循線追查到高雄苓雅一棟公寓警方大動作到場拉起封鎖線。

苓雅分局長李謀旺出面受訪時，否認有爆炸聲，但證實此人是在國民黨台南市後壁區黨部放置爆裂物的嫌犯，為了安全已疏散住戶拉起封鎖線，於13日晚上近8時多，防爆車趕抵現場，防爆人員穿裝備、戴頭盔，現場情勢緊張，專案人員也持續溝通中。

▲保三警犬前來支援。（圖／記者吳奕靖攝）

根據了解，嫌犯是犯案後來到高雄親戚家借住，職業是開租賃車，在雙方對峙一段時間後，警方還將採訪封鎖線後退。到晚間10點45分左右，台南市警局長周幼偉到場，晚間11點10分保三也載警犬前來支援，但疑似沒有聞到爆裂物氣味。直到深夜12點，嫌犯母親到場，盼用溫情攻勢來軟化嫌犯，但嫌犯拒絕跟母親溝通，希望她趕緊離開。