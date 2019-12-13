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公務員犯利益迴避裁罰百萬太苛刻　釋字786號宣告違憲

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▲▼司法院祕書長林輝煌。（圖／者吳銘峯攝）

▲司法院祕書長林輝煌，說明釋字786號。（圖／者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

前國家通訊傳播委員會委員劉孔中，2006年6月推薦姊夫到通傳會擔任駕駛，並透過人力公司雇用的方式，到通傳會任職，遭監察院抓包，依照《公職人員利益衝突迴避法》最低罰鍰，裁罰100萬元。但大法官認為該法裁罰從100萬元起跳，太過苛刻，因此做出釋字786號宣告違憲。

本次大法官解釋客體共兩項，分別為2000年7月12日制定公布之《公職人員利益衝突迴避法》第14條前段規定：「違反第7條……規定者，處新臺幣100萬元以上500萬元以下罰鍰」，以及同法第16條規定：「違反第10條第1項規定者，處新臺幣100萬元以上500萬元以下罰鍰。」

劉孔中因被立委質疑在中國人民大學任教，被迫請辭中研院兼任研究員，他2006年擔任通傳會前委員時，因推薦姐夫擔任駕駛，遭行政院移請監察院處理，最後遭監察院重罰100萬元。劉孔中打行政訴訟，台北高等行政法院審理時，認為本法有牴觸憲法之虞，聲請釋憲。

除劉孔中案以外，本件解釋還有2位聲請人，都是台北高等行政法院的法官，主動聲請。一件是前嘉義縣梅山鄉公所建設課江姓課長，他的配偶1999年擔任建設課臨時人員，江男評核考績時，讓妻子拿甲等，得以續僱，法務部裁罰100萬元。另一件是台南市文化資產管理處文物管理及行政組的吳姓組長，他2014年辦理「樹谷文物清點工作招募工讀生」案，預計招募4名大學工讀生，工作期間為當年7月14日起至同年8月15日止，每週3日，每日8小時，時薪115元。吳男要求承辦人員錄取其岳父擔任工讀生，領取約1萬餘元的薪資，結果遭法務部裁罰100萬元。

大法官會議受理後，認為《公職人員利益衝突迴避法》的規定，未衡酌違規情節輕微之情形，一律處以100萬元以上之罰鍰，可能造成個案處罰顯然過苛而有情輕法重之情形，不符責罰相當原則，宣告違憲，不予適用。但其實這兩項規定去年修正，罰鍰金額分別降為「30萬以上600萬元以下」，與「10萬元以上200萬元以下」，因此這次解釋出爐後，僅對目前法院審理中的案件適用。

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