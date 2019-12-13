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遠航能復飛了？若確認飛安與財務無虞　交通部願意「再給一次機會」

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▲▼遠航MD-82機隊,遠東航空。（圖／記者李毓康攝）

▲交通部擬再給遠航一次機會，但要確認飛安與財務無虞。（圖／記者李毓康攝）

記者邱茀濱／綜合報導

遠東航空昨日無預警宣布停飛後，董事長張綱維13日出面出面反駁停業說，稱是「烏龍」。對此，交通部下午召開會議後，交通部次長王國材表示，在確認安全及財務無虞的情況下，民航局會再給遠航一次機會，讓它能夠復飛。

交通部下午召開會議，民航局在會中指出，遠航12日申請13日停止營運，已違反民航法中應於60日前提出申請之規定，將續依民航法相關規定辦理。事實上，民航局昨也已經發出公文，要依法開罰遠航最重新台幣300萬，並報請交通部廢止其民用航空營運許可證，但遠航可於12月18日下午5時前回覆陳述意見，後續由民航局審酌是否報部完成廢照程序。

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此外，遠航若有意更正或撤回12日的停飛申請，應該正式向民航局提出，由民航局檢查其飛安、財務狀況，確定是否具有安全營運的適航能力。

▲▼遠航張綱維董事長於總公司召開記者會,回應遠航停飛一事。（圖／記者李毓康攝）

▲遠航張綱維董事長於總公司召開記者會，回應遠航停飛一事。（圖／記者李毓康攝）

但有與會交通部官員透露，在確認安全、財務無虞狀況下，可能會再給遠航一次復飛機會。對此，遠航回應，尊重主管機關職權，會盡快提出陳訴書，盼經主管機關許可後恢復正常營運。另外，北檢依據民航局函於今（13）日16：35緊急傳真，通知移民署禁止張綱維出國在案。該案移民署已完成境管的註記，並將加強「查驗防逃」作為。

遠東航空官網12日上午無預警發出購票服務暫停公告，下午便正式發出給員工的內部公告，內容直指因公司長期虧損，資金籌措困難，將於2019年12月13日起停止一切飛航。為保障同仁權益，本公告視同資遣通知，同仁的最後在職日為2019年12月13日（協助善後人員除外）。人事單位將印發服務證明及退保文件，以利同仁申請失業給付，各單位善後人員將協助辦理終止營運相關作業。

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