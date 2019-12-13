花蓮農業成果豐碩！ 紅龍果全國評鑑第一　農銷班獲10大績優

▲全國紅龍果優質果品評鑑冠軍李俊杰。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為獎勵農友對花蓮縣農業的貢獻及付出，縣長徐榛蔚13日頒發匾額、獎座表揚2019年全國紅龍果優質果品評鑑、2019年全國十大績優農業產銷班獲獎之優秀農民及產銷班，同時也頒發當選賀匾恭賀玉溪地區農會新任理事長陳文光，場面相當熱絡。

花蓮縣玉溪地區農會輔導的玉里鎮果樹產銷班第5班班員參與由行政院農業委員會農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所舉辦的全國紅龍果優質果品評鑑，其中李俊杰、周賢明和凌群國於白肉組分別獲得了冠軍、季軍及優選，推廣花蓮紅龍果的優質果品。

▲季軍周賢明。

同樣由玉溪地區農會輔導的玉里鎮稻米（有機米）產銷班第1班，參與由行政院農業委員會主辦的108年全國十大績優農業產銷班評選，再歷經輔導單位評選、縣府評選、花蓮區農業改良場評選後，最終在全國6,000多個產銷班評選中脫穎而出，榮獲「108年全國十大績優農業產銷班」的殊榮。

▲優選凌群國。

徐榛蔚表示，花蓮為農業大縣，農民約佔全縣六分之一人口，花蓮的好山好水加上農民耕耘、付出，在各項農業競賽中履獲佳積，今年在全國火龍果評鑑有傑出亮眼的表現，肯定花蓮產火龍果品質。花蓮縣玉里鎮稻米（有機米）產銷班第一班為花蓮老牌的有機米產銷班，有機栽培經驗十分扎實，但技術上仍不斷精進，搭配完善的產銷計畫，提高生成效率並降低成本。

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