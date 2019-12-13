去男友家度假！她完事後一擦　竟是未來婆婆的「陰道毛巾」

▲毛巾示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃心瑀／綜合報導

用到他人的私人物品是一件很尷尬的事，更何況是「未來婆婆」的！女網友傑瑪（Gemma）日前在網路上表示，她到男友家度假並跟其家人住在一起，在上完廁所後洗了手，她下意識地就抓起一旁的毛巾擦手，一直到男友媽媽問起有沒有人使用過這條毛巾，她才知道...這是未來婆婆用來「清潔私密處」的！

根據《太陽報》報導，傑瑪日前在網路平台Reddit上分享了自己的故事，她在本月5日時，跟男友回了男友家度假，同時也不可避免的跟男友的父母住在一起；在po出這篇文章的半小時前，她剛從廁所出來，而她一如往常的在洗手後，用一旁的毛巾擦手。

幾分鐘後，男友的媽媽也進了廁所，但卻突然走出來問了一句「有人用過廁所裡的藍色毛巾嗎？」傑瑪頓時心頭一涼，尷尬地承認自己用過，這時她才知道，這條藍色毛巾是男友媽媽專門拿來清潔「女性私密處」；隨後她向男友媽媽道了歉，男友也沒有對這件事有任何反應，不過她想，不管是她自己還是男友媽媽都覺得有點噁心吧！

傑瑪也說，下次在住別人家的房子時，一定要確定毛巾的用途再使用，椅壁面這種尷尬的事情再發生。許多網友看到傑瑪的分享之後感到震驚，有些人沒辦法理解「私密處毛巾」的存在，更留言表示「這是第一聽說有這種毛巾的存在！」、「好奇怪喔…」，不過也有人表示理解，「這種毛巾很方便，我也常用。」