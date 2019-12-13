家樂福、秀泰、台糖攜手展店　帶動北港動經濟新巔峰

▲家樂福北港店於13日上午盛大開幕，看好北港媽祖朝聖文化的觀光人潮、消費能力，引進秀泰影城期望能與附近商圈再帶動另一個經濟新巔峰。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

家樂福北港店於13日上午盛大開幕，北港店為家樂福第67家量販型態分店，家樂福看好北港媽祖朝聖文化的觀光人潮、消費能力和在地居民的需求，所以在與台糖合作後也與秀泰影城首度合作，於北港店引進秀泰影城，期望能與附近商圈再帶動另一個經濟新巔峰。

家樂褔總公司公共事業服務部中區經理胡志光指出，北港店佔地上千坪，近300個汽車、200個機車停車位，更獨家引進各種國外熱銷商品和與台糖合作後設立台糖商品專區讓原本喜愛台糖商品的民眾也能在賣場中選購優質的台糖產品，並設有咖啡休憩區、餐具借用及北港首見的ＡＰＰ掃碼購＋自助結賬機等服務。

▲家樂福北港店於13日上午盛大開幕，看好北港媽祖朝聖文化的觀光人潮、消費能力，引進秀泰影城期望能與附近商圈再帶動另一個經濟新巔峰。（圖／記者蔡佩旻攝）

秀泰集團總經理廖偉銘表示，與家樂福強強聯手合作很有信心，海線年輕人外流多，藉由秀泰進駐北港來拋磚引玉帶動北港年輕層的娛樂消費與休閒，更吸引年輕人留在家鄉也可有就業機會；目前秀泰影城北港店設立4個廳，硬體設備都是影廳標準設計及落地螢幕。

秀泰生活行銷企劃專案經理黃曦瑩表示，雲林秀泰影城港店在12月13日到15日3天推出100元電影票優會活動，每日大約供有1500張；北港店是秀泰第一家與複合式賣場合作的影城，4個影廳有近300個座位，均設獨家商務艙雙扶手座椅，放映系統為名導演指定使用品牌，所有硬體都是今年度為電影界頂級設備。

▲雲林秀泰影城港店有近300個座位，均設獨家商務艙雙扶手座椅，放映系統為名導演指定使用品牌，所有硬體都是今年度為電影界頂級設備。（圖／記者蔡佩旻攝）



▲雲林秀泰影城港店在12月13日到15日3天推出100元電影票優會活動，開幕一早吸引民眾大排長龍。（圖／記者蔡佩旻攝）

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