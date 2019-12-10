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趕出國超商就可24小時換外幣　萊爾富全新「外幣現鈔兌換機」 可換3幣別

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▲外幣兌換機。（圖／萊爾富提供）

▲外幣兌換機。（圖／萊爾富提供）

記者陳涵茵／台北報導

耶誕、元旦假期將至，計畫好出國玩卻忙到來不及到銀行換外幣，也許附近巷口超商就有提供外幣ATM服務，萊爾富宣告將在大稻埕商圈迪化店設置「台外幣現鈔兌換機」，能雙向兌換美元、日圓、人民幣3幣別，且24小時不打烊。

▲萊爾富。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富全新台外幣現鈔兌換機進駐大稻埕商圈迪化店。

大稻埕商圈每年吸引大批外國遊客，萊爾富台外幣現鈔兌換機，除了可利用本國晶片金融卡帳戶提領外幣現鈔，還可執行「雙向兌換功能」，可用台幣現鈔兌換外幣現鈔，或用外幣現鈔直接兌換台幣現鈔，目前提供美元、日圓、人民幣三種幣別現鈔兌換服務。

日圓。日幣。（圖／記者黃士原攝）

▲台外幣現鈔兌換機提供美元、日圓、人民幣三種幣別。（圖／記者黃士原攝）

萊爾富結盟新光銀行廸化店推出「台外幣現鈔兌換機」，即日起民眾可持身分證或護照、外國籍民眾可持護照、中港澳人士可持A4入出境許可證件於機台進行身分掃描認證後，進行美元、日圓、人民幣三種幣別的現鈔兌換服務。外幣仍受每日／每次結購、結售規範，不得超過新台幣10萬元、人民幣不得超過2萬元，外幣最低交易限額為美金100元、日幣10,000元、人民幣600元。

除了萊爾富迪化店，中信銀在10家小7門市也提供外幣ATM服務，僅提供日幣兌換；台新銀將外幣ATM進駐到6家全家便利商店；玉山銀行則把外幣ATM進駐到5間家樂福，想兌換的旅客可事先上網查詢。

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