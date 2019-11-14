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接手5家台糖量販⋯家樂福砸上億大改造！雲林北港店將首度進駐電影院

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▲▼家樂福西屯店。（圖／記者蕭筠攝）

▲家樂福西屯店將於明日正式開幕。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台中報導

量販店家樂福今年4月接手台糖全台5家量販店，以及位於台中水湳、高雄五甲及小港等3家健康超市，今年8月繼超市陸續開幕後，5家接手量販店也確定將於年底前全數亮相，明日就將由「家樂福西屯店」打頭陣搶先開幕。今（14）日家樂福總經理王俊超驚喜公布好消息，未來2家台糖雲林北港、台南新仁量販店都將有電影院進駐，尤其北港地區是引進首間電影院，看準年輕人趨勢，「相信會帶來一些效益」。

▲▼家樂福西屯店。（圖／記者蕭筠攝）

▲家樂福接手5家台糖量販耗資上億元改造。

家樂福接手台糖量販店，耗時半年重新裝潢、打造的「家樂福西屯店」將於明日正日開幕，店內規劃二樓為商場，一樓設有美食街、商店街共28間；B1及三樓則是機車、汽車停車場，逾有2萬種多元品項。其中，特別設有台糖專區，相較原本台糖量販店將提供更多樣產品，包括台糖保養品、保健、生鮮蔬菜等，家樂福總經理王俊超指出，接手5家台糖量販店將率先推出台糖專區，因台糖對中南部來說是很重要的品牌，相較北部感受度較低，等至消費者接受度愈來愈高，也將逐步推廣到其他門市。

▲▼家樂福西屯店。（圖／記者蕭筠攝）

▲家樂福總經理王俊超。

王俊超表示，商店街保留所有台糖原先店家，「沒有任何一間台糖撤櫃，因為原本生意就滿好的，是台糖業績第一名」，台糖員工也有8成選擇繼續留在家樂福，未來若有汰換可能是因合約到期問題，才會進行替換。此次家樂福西屯店隆重開幕，王俊超十分看好，「不管是位置、結構跟空間等，都是很舒服的一家店，我很期待」，至於台糖專櫃售價部分是否會受影響，他則強調價格不變但會更有競爭力，「因為家樂福會有更多促銷活動、點數等」，就是要讓消費者以更划算價格買到更多好東西。

而王俊超更驚喜透露，其餘4家台糖量販店都將於年底前正式開幕，尤其雲林北港店、台南新仁店2家都將有秀泰影城進駐，「希望帶來一些客群、有一個聚焦，讓地區的客人覺得非常驕傲，北港也有電影院」，符合地方期待，帶動地方客到店，加上2018年家樂福豐原店結合in89豪華影城，目前家樂福共有3間門市設有電影院。家樂福接手5家台糖量販店共耗資上億元改裝，預計帶動多少業績成長一題，王俊超保守表示，希望可以至少成長1至2成，因為選擇性變多，且原有台糖服務都不會少。

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