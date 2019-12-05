家樂福滿額加價購開跑！謝祖武力推「大貴鏃」鍋具

▲不老男神謝祖武（圖中）化身時尚貴族，擔任《大貴鏃》產品代言人。（圖／NEOFLAM提供）

生活中心／綜合報導

國際知名廚具品牌「耐用富林」(NEOFLAM)，宣布與「玉山家樂福聯名卡」的全新獨家福利活動，只要消費滿額，即可加購《大貴鏃》系列鍋具，讓消費者在家料理時，不但飲食健康有保障，更將時尚握在手中，輕鬆化身貴族！

NEOFLAM於2018年獲得台灣「金炬獎」肯定，秉持「環境友善」核心理念，再次推出《大貴鏃》系列產品，運用全新技術「XTREMA幻瓷技術」製作而成，《大貴鏃》鍋具奈米塗層無PFOA與PFOS，以避免有害重金屬的材質，保障環境與人體的健康，此外鍋具的導熱、不沾、硬度等性能也大大提升。

外觀設計上，《大貴鏃》鍋具採用古董馬鞍針縫法的皮革質感，結合奢華感十足的玫瑰金配色金屬，從手柄、旋鈕的優雅手作質感，到「XTREMA幻瓷技術」奈米塗層細緻紋路，加上《大貴鏃》系列玫瑰金鈦金刀具、極簡黑抗菌砧板，重新定義了鍋具的新時尚。

NEOFLAM與家樂福、玉山銀行三方合作，將新推出的《大貴鏃》系列廚具，作為玉山家樂福聯名卡獨家加購活動商品。2019年12月1日至2020年3月31日止，只要持玉山家樂福聯名卡，於家樂福賣場內消費滿1500元，就能加購奢華時尚的《大貴鏃》囉。

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