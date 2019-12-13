堅持夢想！她開啟「訪元首之路」　黃寶慧：找到自己的特點並讓它發光





▲黃寶慧至世新大學談她與總統專訪的心路歷程。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧是台灣唯一專訪過11位外國元首的媒體人，今（13日）她二度前往世新大學，與百位師生分享她與世界級元首交手的心路歷程。驚人的採訪經驗讓現場師生讚嘆不已，黃寶慧以自身經驗鼓勵學生，「不要覺得自己的願望很小，堅持下去，總有一天會成功」。

黃寶慧大學就讀輔仁大學德文系，畢業後在德商西門子公司工作，期間忽然發現自己不足，且希望自己能往大眾傳播領域發展，因此決定邊考托福、邊工作，終於皇天不負苦心人，她為自己的夢想插上了翅膀，考上哈佛大學甘迺迪政府學院碩士，「那段就學期間培養她對國防事務問題的思考能力，同時也鍛鍊了紮實的英文能力和學識水平，為日後採訪各國領袖做了良好的基礎。」

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▲世新大學學生專心聽講。（圖／記者湯興漢攝）

開啟黃寶慧採訪世界級領袖的一位重要人物，就是訪台的美國前總統老布希，為了見到本人，黃寶慧在老布希下榻的台北君悅酒店等了一整天，從電梯走到老布希專車的短短幾步路，終於，她堵到了，雖然是「say something tell nothing」，但對她來說，不僅直接面對這位大人物，也因此獲得3萬元獨家獎金，也在採訪過後的一個禮拜收到老布希親筆信函，開啟了她訪問國家元首的心思意念。

黃寶慧也談到，為了專訪巴拿馬總統，先接受駐台大使孟道薩的「英語考試」，用英文交時事，這試煉維持了一年多，終於通過測試，大使為他爭取到採訪機會。黃寶慧也在孟道薩的鼓勵下，繼續研讀哈佛大學甘迺迪政府學院，就學同時採訪到新加坡總理李光耀，當時正值台灣首次政黨輪替，李光耀首度針對兩岸關係發表建言，也是黃寶慧的大獨家。

▲▼《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧。（圖／記者湯興漢攝）

黃寶慧是全台採訪過最多世界級領袖的媒體人，她常說，「為了要讓自己隨時充滿競爭力，就要去做別人想不到、做不到的事。」儘管台灣處在相當尷尬的國際環境中，但她仍堅持夢想，她坦言，每次完成一位領袖的專訪，就感覺死了好多細胞，但也因為這些艱難的挑戰，讓她有了無比的成就感。

黃寶慧希望採訪世界級元首的路可以持續，她表示，也因長年累積下來的經驗擁有了自己的節目《慧眼看天下》，「找出自己身上的特點，讓它發光發亮，這就是新聞工作者的競爭力。」

