【黃寶慧】慧眼看天下／ 彭博搶攻白宮來勢洶洶　民主黨初選再添變數

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今年3月曾說不會在美國2020大選爭取入主白宮的前紐約市長彭博，日前突然宣布投入參選，成了民主黨第18位參選人。政治大學國關中心研究員嚴震生在《慧眼看天下》節目中表示，彭博在今年美國400富豪榜，以534億美元的資產，排名第8名，跟川普一樣，是個不折不扣的大富豪，不過與川普不同的是，他擔任過紐約市長，任內評價還不差，隨著民主黨黨內初選選情日趨緊繃，彭博加入選戰，不僅讓已有17人參選總統的民主黨跑道更擁擠，也讓尋求連任的川普總統感受到威脅。

彭博突然投入選戰，各界反應不一，大部分人認為彭博的加入，首先受到衝擊的是初選處於領先地位的前副總統拜登。嚴震生指出，先前彭博決定不參選的理由，是因為與他同黨參選人拜登民調如日中天，而當時彭博的民調支持率不及2%，即使他最後勉強出線，也未必能拉下川普; 但這段時間下來，拜登的聲勢並不像過去那麼強勢，因此才讓他改變心意，決定放手一搏。

嚴震生補充，彭博的優勢在於跨足政商兩界、治理經驗豐富，有別於以往的選戰打法，彭博坦承自己起步較晚，決定採取冒險策略，跳過傳統上率先舉行初選的愛荷華州、新罕布夏州、內華達州與南卡羅萊納州，改為全力拚戰隨後展開初選的大州。另外彭博也砸下重金大打電視廣告，根據統計，彭博已燒掉 5700 萬美元，很快將超越加州富豪史迪爾，成為本屆競選廣告支出最高的候選人。

彭博的加入讓他成為民主黨內初選中，年紀第2大的參選人，最高齡為78歲的桑德斯，年齡排在彭博後面的，分別是76歲的拜登和70歲的華倫。而美國總統川普則是73歲。

▼更多專訪的內容，將會在12月7日晚間9時於《慧眼看天下》節目中完整播出。