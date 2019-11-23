【黃寶慧】慧眼看天下／川普彈劾風暴　恐拿貿易戰當籌碼

新聞節目中心／綜合報導

美國總統川普面臨國會的彈劾調查，明年還將迎來總統大選，各界擔憂，彈劾的不確定因素，可能會導致中美貿易談判再度蝸行牛步。因為外界原先預期，中美首階段貿易協議已「接近達成」，未料美國總統川普20日又突然變臉，再度放話警告，繼續擺出高姿態。若彈劾風暴持續擴大，原本看似露出曙光的貿易戰和解，是否會被川普當成籌碼，成為轉移焦點的犧牲品呢？《慧眼看天下》第78集，邀請到淡江大學國際事務與戰略研究所副教授李大中，與主持人黃寶慧深度分析國際經濟情勢。

▲美國總統川普陷彈劾風暴。（圖／路透）

伊朗調漲油價50% 多地示威抗議

伊朗政府近日無預警調漲油價，漲幅至少百分之50，引發民怨沸騰，各地群起示威，不過政府部隊為了鎮壓抗議民眾，不惜向人群開火，目前至少造成百人死亡。而伊朗最高領袖哈米尼也打破沉默發表演說，除了支持政府調漲油價的政策，同時他也將破壞公共設施的示威者稱為「暴徒」，多家外媒就分析，哈米尼的表態，形同放出訊號，預告政府的鎮壓手段將會進一步升級。

▼ 伊朗民眾不滿汽油調漲、定額分配，發起抗議。（圖／達志影像／美聯社）

威尼斯水患拉警報 半世紀來最慘

說到水都威尼斯，很多人的第一印象都是浪漫的義大利風情、又或許是愜意美好的運河和貢多拉船，但這座因水而興的城市，如今卻面臨惡水的挑戰。上個星期，威尼斯遭逢半世紀以來的最高漲潮水位，全城幾乎無一倖免，被洪水無情覆蓋，一個星期內，水位三度漲破140公分，讓義大利政府不得不在14日宣布威尼斯進入緊急狀態，雖然現在大水逐漸退去，但泡過水的民宅、千年文物和歷史古蹟，恐怕還需要一段時間才能修復。

▼威尼斯大水、淹水、洪水。（圖／路透社）

陸攜手阿拉伯警 破獲跨國假包集團

大陸警方最近和阿拉伯警方聯手破獲了一宗跨國假貨案，一共在海內外逮捕了57人，涉嫌假冒名牌從中牟取暴利，查獲的2萬8千多件假冒奢侈品，涉案金額就高達人民幣18億元，折合新台幣78億。

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。