【黃寶慧】慧眼看天下／貿易協議美大選後再談？　美股崩潰後續難料

新聞節目中心／綜合報導

眾所矚目的美中第一階段貿易協議，又要泡湯了嗎？美國總統川普3日暗示，恐要等到美國明年總統大選過後，才會簽署；而商務部長羅斯也在訪談中提及，川普和大陸達成貿易協議的目標沒有改變，但對於達成協議，並沒有時間上的壓力。目前，中美貿易戰已進入第17個月，但距離雙方真正達成共識，卻似乎依舊遙遙無期，川普一番「大選後再簽」的言論，隨即又重挫美股，讓道瓊指數一開盤就暴跌400點。全球貿易風險被重燃，世界經濟不確定性跟著加劇，一些分析師認為，這是川普談判策略一部分；但也有人認為，川普推遲協議，是為了讓自己在政治上獲益。到底川普在打什麼算盤？《慧眼看天下》第80集，邀請到政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生，與主持人黃寶慧深度分析國際經濟情勢。





▲美國總統川普暗示美中貿易協議「大選後再簽」。（圖／路透）

史上最強! 黑五網購74億破紀錄

上周美國年底購物旺季正式開跑，黑色星期五打響第一炮，沒想到就傳來佳績，今年光是網購金額就高達74億美元，比去年同期成長兩成，打破往年紀錄，緊接著「網購星期一」也在本周開跑，銷售金額衝上92億美元，也創下新高；不過買得多不代表財力夠，根據美國財務公司調查，有高達4800萬美國人，還在為去年同時期的帳單傷腦筋。

▼根據奧多比分析（Adobe Analytics）數據顯示，今年美國「黑色星期五」（Black Friday）的網購金額破紀錄達74億美元（約新台幣2277億元）。（圖／路透）

倫敦孤狼恐攻2死 嫌犯為假釋犯

英國倫敦上個月29日，有男子持刀砍殺路人，造成2死3傷，事後英國警方將全案定調為孤狼式恐怖攻擊，而被警方當場擊斃的28歲嫌犯烏沙曼可汗遭起底，其實是一名恐攻前科犯，在去年底剛剛假釋出獄；除此之外，傳出就連案發當時，協助制伏嫌犯的其中一名路人，也被媒體翻出，是一名正在假釋中的殺人犯。假釋犯在英國街頭跑透透，還接連扯入重大案件，也讓「罪犯假釋議題」成為即將登場的英國大選攻防焦點。

▼倫敦橋近日發生恐怖攻擊。（圖／路透社）

伊拉克反政府示威 逾400死上萬傷

伊拉克的反政府抗爭已持續超過2個月，這也是數10年來，伊拉克最大規模的一場示威運動。期間政府安全部隊，用武力鎮壓以和平方式抗議的民眾，至今已造成超過400人死亡，更讓民怨四起，示威活動跟著遍地開花。伊拉克國會12月1日通過總理馬蒂的請辭案，但馬蒂的下台，似乎還是無法平息民眾怒火，且有專家分析，中東情勢恐因此產生巨變。

▼伊拉克十月份起爆發反政府示威。（圖／路透）

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。