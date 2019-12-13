遠航爆停飛前...張綱維搬「一堆字畫」至韋汝家　目擊者：有管理階層在指揮

▲女星韋汝2010年與張綱維在峇里島結婚，為他生下一子。（圖／資料照、翻攝臉書）

圖文／周刊王

遠東航空12日傳出無預警停止營運，其高層在記者會中透露董事長張綱維人間蒸發半個月，傳給他訊息是「已讀不回」，據了解其實11日下午就有人看到遠航貨車載著許多畫作搬到韋汝的住家，為張所蓋的大樓。

遠航副總黃育祺在記者會面對詢問時，已「代表公司向大家致歉」，並感嘆：「孤臣無力可回天，對不起大家。」張綱維則已人間蒸發半個月，傳訊息給他都是「已讀不回」，而他的親信上周就已發覺事態不對。

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本刊記者調查，女星韋汝與張綱維在峇里島結婚並為他生下一子，目前住在張綱維所開的樺福建設旗下捷運站共構宅。而在12日爆發遠航停止營運之前1天，張綱維一些字畫就開始運至韋汝住家。

▲外傳張綱維的字畫已搬至韋汝住家。（圖／讀者提供）

11日下午二時許，有一台漆有遠航字樣的貨車運來一堆有裱框的畫，有些尺寸甚至大到跟門一般大，全都搬到張綱維房子裡，現場還有一名類似遠航的管理階層在指揮。「如果沒有張下令，誰敢把這一堆畫搬到他的房產裡？」遭人質疑，而韋汝在社區為人行事低調，住戶多認為她與該案無關，給予她是保護與不打擾生活作息。

張綱維則是被業界稱為「張大膽」，事業發展與情史都是媒體矚目的焦點。他從房地產業發跡，後來揮軍航空業，2009年成為遠航重整的幕後金主；2015年帶領遠航走過破產危機宣布重整成功，打消9成以上債務，一舉成為台灣航空界檯面上的人物。

一路開疆闢地的張綱維，目前業務版圖有遠東航空、樺八投資、樺參投資、樂旗投資、樺福建設、樺富建設、銘漢建設開發、樺福國際育樂事業、樺壹租賃、曜傑投資、遠向建設、漢洋建設等公司。

張網維在2000年時買下已經不推案的樺福建設，做為進軍房地產業的灘頭堡。真正讓他在房地產一戰成名是捷運聯合開發案，2003年SARS後，接收冠德建設讓出的土地在七張捷運站推出「環遊市」預售案，當時外界一片不看好聲浪中，他請來港星關之琳代言，建案打出「家在樓上、捷運在樓下」的訴求，創造很快就完全銷售紀錄，「捷捷共構住宅」也開始跟他畫上等號。

事實上，從2000年起張綱維在房地產界拓張版圖，一路拿下捷運新店線公館站「戀戀台大」、七張站、板南線江子翠站、木柵線萬芳社區站及新店線萬隆站「八達通環遊市」等捷運共構住宅案，一共創造65億元的業績量。

靠著處理不良債權的方式，張綱維整合淡水小坪頂8家建商共10萬多坪土地，在2007年5月推出全國單一最大規模的200億元「環遊郡」建案，更為他打響名號。

「被唱衰又不是第一次！」、「人家愈不想做的，我愈要去做做看！」這是張綱維談到事業時經常掛在嘴邊的話。國票發生楊瑞仁弊案時，他就讀清大化工研究所一年級，國票股價從30元一路殺低到10元，他分析當時3家票券公司中國票的本質是最好的，趁低檔在10元入場，短短十多天國票跌深反彈至20多元，足足賺了1倍，更反應出他對事業經營的信念：「再也沒有比危機入市更好賺的！」

2008年5月遠航因財務危機暫停營業，經聲請法院准予重整後在2009年10月由重整人蔡慧玲律師與樺福集團董事長張綱維議定投資協議，引進樺福集團資金。遠航於2011年4月18日正式復航，隔年10月1日經台北地方法院裁定遠航完成重整。

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