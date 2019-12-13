　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

一巴掌打趴冠軍！超狂「搧耳光」大賽 　挑戰者一甩手「臉頰到下巴都在燒」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。 

實習記者周依儒／綜合報導

俄羅斯的「薩裡切維肌肉博覽會」（Sarychev Power Expo）日前舉辦「打巴掌」大賽，只要選手輪流搧對方耳光，打到另一方喊停或暈倒為止，冠軍者能拿到350元英磅（約新台幣14250元）。去年冠軍的維斯利（Vasiliy Khamotskiy）也來參加比賽想蟬聯冠軍，但沒想到今年出現了另一位強者，當場把維斯利打爆。

據Republic World報導，俄羅斯人素有戰鬥民族之稱，俄羅斯今年已舉辦多場「打巴掌」大賽，維斯利就是今年初巴掌大賽的冠軍。近日維斯利頂著冠軍頭銜再度參加，大家也都看好他再度奪得冠軍，而這次他對上維亞切拉斯夫（Vyacheslav Zezulya，穿白衣者）。

從影片中可以看到，身穿紅色衣服的維斯利先打了維亞切拉斯夫一巴掌，不過，維亞切拉斯夫看起來完全沒有任何感覺。維亞切拉斯夫整頓好後就立刻出手，在出手前還做了幾下預備的甩手動作，但沒想到他才一巴掌打下去，就把維斯利直接打暈趴在桌上，旁邊的工作人員見狀立刻上前扶住他和查看狀況。不過維亞切斯拉夫的動作也讓許多人質疑，這根本不是甩巴掌，根本是「上鉤拳」。

▲▼ 0

▲▼維亞切拉斯夫（左，穿白衣者）一巴掌就把冠軍維斯利（右，穿紅衣者）打暈趴下。

▲▼ 0

維亞切拉斯夫並沒有因為自己打趴去年冠軍而沾沾自喜，反而也立刻上前攙扶維斯利並詢問狀況是否安好。事後維斯利在接受訪問時則表示「太棒了」，雖然他不確定自己到底是不是以「打巴掌」的方式被擊敗，但對手在現場也立刻扶住他，因此根本沒關係。不過，維斯利也笑說自己的「臉頰到下巴都在燒」。

據了解，維斯利原本是一位農民，在參加打巴掌大賽獲的冠軍後聲名大噪，成為當地的紅人。而在今年比賽過後，維斯利也在自己的社群網站上表示，他在第一拳只有使用自己力量的25%，不過這場失敗是注定會發生的，所以沒什麼大不了。

ET快訊
粉紅25cm「老二魚」大量暴露！加州海灘驚見上千隻..真能壯
正妹每天吃雞排..摸脖子「長喉結」代價超慘！就醫後被告知要割
潤娥IG PO吃飯照！網眼尖發現「背景黃招牌」搜出她人在台北
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

互餵吃冰、拜戀愛神社！安倍核心幕僚爆不倫美魔女下屬　花公費遊京都觀光

懷特島上「找到6具遺體」...仍有2人失蹤！救難隊冒死登島運回

路透：中美達原則性協議　取消關稅換北京買500億美元農產品

你以為只有台灣人開車穿拖鞋嗎？　日媒統整7大駕駛NG行為

不斷更新／英大選保守黨確定取得326席　川普祝賀強生

一巴掌打趴冠軍！超狂「搧耳光」大賽 　挑戰者一甩手「臉頰到下巴都在燒」

衛報：英國大選結果「改變政壇」　強生變舞台主角

更新／英大選結果出爐！保守黨得359席確定過半　工黨僅得202席

長期與台友好！　美國防部證實「對中強硬派」薛瑞福月底離任　

女裸上身喊「停止普丁之戰！」　警察撲倒後右手臂撐地46秒展紳士風範

寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊

孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

希澈戴口罩緊跟潤娥…保鑣以為是粉絲擋下！　他瞪眼手摸胸「超Q發言」笑翻惹ＸＤ

6歲嗯哼「比心告白」霍思燕　「妳永遠是我心裡的小公主！」媽媽淚崩

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

陳玉珍返金門...鄉親獻花喊「加油」　仍頭痛就醫：不得已還要住院

蔡依林全身橘「COSPLAY胡蘿蔔」?!　黃子佼變姥姥一句話讓她笑歪

不斷更新／英大選保守黨確定取得326席　川普祝賀強生

一巴掌打趴冠軍！超狂「搧耳光」大賽 　挑戰者一甩手「臉頰到下巴都在燒」

衛報：英國大選結果「改變政壇」　強生變舞台主角

更新／英大選結果出爐！保守黨得359席確定過半　工黨僅得202席

長期與台友好！　美國防部證實「對中強硬派」薛瑞福月底離任　

女裸上身喊「停止普丁之戰！」　警察撲倒後右手臂撐地46秒展紳士風範

奶奶外出工作...家裡驚傳爆炸聲！　15歲孫女被鎖家中活活燒死

蘇格蘭民族黨預期大勝　黨魁下周將提「第二次獨立公投」

前AIT主席卜睿哲：接收香港示威者　台灣恐「自找麻煩」

「泰式按摩」正式列世界文化遺產！　傳統技術創造上萬工作機會

米其林指南前進台中受矚目　2019年度美食十大事件回顧

詹皇坦言簽下魔獸很幸運　是球隊取得成功重要部分

不斷更新／英大選保守黨確定取得326席　川普祝賀強生

Keanna天天忍痛打排卵針！　謝和弦「親手戳針進肚皮」…1年後她懷孕卻被劈腿

一巴掌打趴冠軍！超狂「搧耳光」大賽 　挑戰者一甩手「臉頰到下巴都在燒」

林心如設計潮衫融入「海豚」　女兒名字有母愛

中職／統一獅盼續約羅里奇　春訓先找3位洋投

Google宣布Android Messages引進垃圾郵件警告回報、驗證簡訊檢測　

台灣健康城市暨高齡友善頒獎　台東縣獲4項創新成果優良獎

蘇花142.7公里砂石車翻覆　駕駛受傷送醫路段單線雙向通行

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

國際熱門新聞

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

開車墜結冰河流　他大喊Siri獲救

恐怖異象！300鳥「臟器外露」暴斃

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

加州海灘粉紅大量25cm「老二魚」

川普已簽署「第一階段美中貿易協定」

超猛！女童赤腳穿特製Nike奪3金

通緝犯變木乃伊　舉右手坐床超詭異

更新／英大選保守黨確定取得326席

泰國驚見「雙頭貓」！命懸一線

女兒房監視器傳陌生男唱歌　媽嚇歪

明日花接班人深田詠美　推特追蹤破55萬人

蛋糕硬塞新娘　暴走新郎嚇壞賓客

14歲男爬火車高壓電擊　當場燒成灰

更多熱門

相關新聞

14歲男爬火車高壓電擊　當場燒成灰

14歲男爬火車高壓電擊　當場燒成灰

俄羅斯日前發生一起恐怖意外，一名14歲少年與朋友爬上一輛正在行進中的火車車頂，結果不小心碰觸到高壓電線，慘遭27,000伏特的高壓電流活活電死還被燒成灰燼，其他同夥也被燒傷。

罪犯鑽天花板逃跑　3法警扯褲逼放棄

罪犯鑽天花板逃跑　3法警扯褲逼放棄

通緝犯變木乃伊　舉右手坐床超詭異

通緝犯變木乃伊　舉右手坐床超詭異

俄羅斯航母「庫茲涅佐夫號」起火3傷

俄羅斯航母「庫茲涅佐夫號」起火3傷

俄羅斯被禁賽4年...陸外交部回應

俄羅斯被禁賽4年...陸外交部回應

關鍵字：

俄羅斯打巴掌Sarychev Power ExpoVasiliy KhamotskiyVyacheslav Zezulya

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦認愛小三莉婭…深夜曬牽手照！　

謝和弦揭變心原因：沒感情了

謝和弦再炫「和小三開房片」！再嗆正宮：她逼我跳樓

32G莉亞衰被認成莉婭：我比較美而且很自愛

莉婭被謝和弦認愛：全世界最傻眼是我！

記得無名爆紅的「玉井金城武」嗎！12年後現在長相曝光

17歲爆紅！內衣女神墾丁春吶「觀音坐蓮」愛情片外洩

遠航無停飛千人失業　空姐IG崩潰

女模互惠攝影卻被偷賣照　爆還有其他受害者

紙箱幼貓沒人要　長大變極品美貓

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

溫柔男副駕命喪阿里山！女友見屍崩潰：帶我走

遠航張綱維：希望今天下午就能復飛

開車墜結冰河流　他大喊Siri獲救

3工人「笑氣灌迷17歲少女」輪流性侵

更多

最夯影音

更多
寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊

寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊
孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

他惡整父母！跪地騙「跟女友同居」　媽怒掀棉被：這不是女人的內衣嗎

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面