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張綱維為高利貸到處借錢　「四海幫前幫主」成遠航另類債主

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遠航宣布終止營運後，連帶讓董事長張綱維欠債累累的消息曝光。（圖／攝影鄭清元）

圖文／周刊王

遠東航空今天（12日）無預警宣布終止營運，消息傳出後引起各界譁然，連帶也讓董事長兼總經理張綱維的個人債務問題曝光，有媒體報導，張以各種名義向台北的地下錢莊借貸5億元之多，而根據CTWANT獨家掌握的消息，張甚至借錢借到四海幫去，其中張姓前幫主就以個人名義借他1千萬，如今也成為另類的遠航受災戶。

知情人士告訴CTWANT，張綱維大概是在半年前向四海幫的張姓前幫主借錢，表示是要拿去償還高利貸，並透露即將獲得大筆資金挹注，很快就會還錢，當時張姓前幫主基於兩人的交情，大方出借1千萬給張綱維，並沒有提出利息等要求，幾乎就是「友情贊助」，沒想到遠東航空今天傳出終止營運的消息，讓張姓幫主相當傻眼，沒想到自己會成為遠航的另類債主。

而這個消息對照現流傳據說是張綱維的「遺書」內容，張的確也提到他因為聽信朴元日、林育陞、陳勝隆、王瑞愷4人的話術，認為很快就會獲得大筆資金挹注，因此個人不斷墊款苦撐，沒想到不但被收取高額作業費，且至今始終分文未進導致跳票，讓20多年來的心血付之一炬。

張綱維在遺書中指控遭到詐騙才會導致遠航終止營運。（圖／讀者提供）
▲張綱維在遺書中指控遭到詐騙才會導致遠航終止營運。（圖／讀者提供）

除了積欠四海幫前幫主1千萬，也有媒體報導張綱維本人近期內不斷向台北的地下錢莊借錢，以「少量多餐」的方式慢慢累積金額，每次都還不是張本人親自出面辦理，至今應該累積有3億到5億元不等。

除此之外，遠航還與合作金庫有高達22.02億的貸款，終止營運的消息傳出後，合庫可以說是氣到跳腳，因為遠航並沒有與合庫討論營運有困難，或還款出現問題，而且迄今都連絡不上張綱維本人，合庫高層砲轟遠航「不負責任」。

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