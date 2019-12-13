加拿大神級部落客讚台灣：帶著家的味道，彷彿能包容所有的人

▲加拿大神級部落客Lukas Dean Martin、Sabrina Frances Davidson來台體驗「總統府住一晚」，由陳建仁副總統（中）接見。（圖／總統府提供）

記者林育綾／綜合報導

由中華文化總會與觀光局舉辦的「來去總統府住一晚」體驗活動進入倒數，12日文化總會副會長陳建仁副總統接見第9組外國朋友，來自加拿大的Lukas與Sabrina，他們曾旅居台灣2年、用美食環遊世界，累計拍攝影片超過200支，總瀏覽突破1.1億次！除了狂熱台灣美食，更稱讚台灣「令人感覺舒服與自在，同時帶著家的味道，彷彿能包容所有的人。」

Lukas與Sabrina 兩人為Chopstick Travel創辦者，曾旅居台灣2年並以台灣為起點，開始用美食環遊世界，被加拿大廣播公司(CBC) 譽為「加國之光」，影片瀏覽突破1.1億次，目前為國際知名美食影音部落客。

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▲加拿大神級部落客Lukas與Sabrina，影片總瀏覽次數突破1.1億！（圖／總統府提供）

在會見陳建仁副總統時，兩人送上加拿大風景的手繪明信片，並提到曾去過副總統家鄉高雄旗山旅行，希望下次有機會邀請副總統一同在旗山拍片，讓副總統導覽在地旗山小吃，同時也驕傲展示第一件「Chopstick Travel」自製衣服，上頭充滿各式台灣小吃元素，例如珍奶、臭豆腐、小籠包和台北101等，十足的台灣美食粉絲。

今年4月底由跨國知名影串流平台Netflix《Chef's Table 主廚的餐桌》團隊，推出的新節目《Street Food 世界小吃》，第一輯亞洲篇走訪9個亞洲國家，藉由在地食物探訪最深刻的飲食風情，Lukas和Sabrina正是「台灣嘉義」這一集的節目顧問。

他們表示，2016年選擇台灣嘉義落腳教英文，並嘗試開始用影片紀錄嘉義美食，而頻道Chopstick Travel命名靈感正是來自台灣小吃，品嚐台灣美食需要用上筷子，而滷肉飯、臭豆腐更可以說是亞洲食物的代表，所以便以此為名，同時也是愛上台灣食物的證明。

▲此次總統府住一晚，Lukas與Sabrina提到是「一生都難以遇到的經驗」。（圖／總統府提供）



此次總統府住一晚，Lukas與Sabrina提到是「一生都難以遇到的經驗」，從入住房間的細節驚喜到接待人員的熱情友善，都再再呼應台灣人的多元包容，無比貼切反映在台灣小吃的特色上：平易近人。

他們更誇讚台灣，「不僅令人感覺舒服與自在，同時帶著家的味道，彷彿能包容所有的人，讓每個人都能接受。」希望可以透過「來去總統府住一晚」活動和持續拍攝紀錄影片，向世界好好介紹台灣美食的獨特魅力。

▲他們更誇讚台灣，「不僅令人感覺舒服與自在，同時帶著家的味道，彷彿能包容所有的人。」（圖／總統府提供）