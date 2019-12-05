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量身打造超大收納量專屬空間　完美呈現精緻新古典

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文／時尚家居 Mikage 資料提供／歐德集團

喜歡新古典風格，又講究全家人健康與居住安全，偶然機會下，屋主認識了歐德系統傢俱，更因為完全顛覆以往對系統家具呆板、制式化，甚至不美觀的印象，驚訝於系統家具也能營造既大器、型塑新古典風格的健康舒適宅，於是將新居的裝潢事宜放心的委託給蘆洲店的潘春吟設計師。

（圖／ 歐德集團 提供）

美麗又能量身訂製的健康綠建材

兩間屋子合併的空間規劃為4房3廳3衛，在玄關處以上下吊櫃的方式規劃置物與鞋櫃空間，櫃體檯面除了可放置展示品、植栽，也方便屋主進門後隨手擺放小物、鑰匙等，下層櫃更預留了排氣空間，避免發霉、臭味的困擾，一進門，便能感受到設計師的細心與貼心。

客廳與餐廳連成一氣，以白色為基底，搭配大理石壁爐造型牆面，以及系統傢俱，打造出屋主心目中大方俐落、優雅的新古典風，由於客廳有一套進口影音設備以及大尺寸電視，設計師在精準丈量所有機器的尺寸後，量身規劃出最合宜的電視牆設計，並利用門片不規則錯落的方式，漂亮的隱藏了影音設備，讓視覺感更有層次，最讓屋主讚賞的是沒有側板、以圓弧方式收邊的電視櫃，開放式的櫃邊不僅增添視覺的通透，更柔和了櫃體的方正感，打造柔美、雅緻又不失時尚的優雅氛圍。

（圖／ 歐德集團 提供）

超大收納量滿足各種需求

屋主有大量的收納需求，不僅全室規劃了相當多的櫥櫃，在櫃體的視覺呈現及使用機能上，設計師更是用心琢磨，於餐廳櫥櫃上特意規劃無把手、無贅飾的純白門片，維持用餐空間的簡單俐落，上方封閉式的收納，提供儲物功能；中段開放式收納格櫃錯落交疊，展示屋主的收藏品；下方收納櫃則因應女主人大量生活備品的需求，運用巧思設計方便屋主整理收納或隨時取用。

為了喜歡閱讀的女兒，在書房及女兒臥室裡，都做足了書籍的收納空間，書房的書櫃可依需求改變層板高低位置，便於擺放各式書籍；女兒房則是先丈量書籍的尺寸，再配合電視尺寸量身訂製出結合電視櫃的書櫃，滿足各式各樣的書籍收納需求。女兒房的更衣室裡，利用系統家具，在上下壁面空間打造可讓女兒收納包包的收納格；除了床板下方的收納抽屜，也在書桌旁設計了臥榻，利用系統家具規劃，增添收納容量，也讓空間更顯俐落的整體感。

（圖／ 歐德集團 提供）

量身訂製的專屬空間

風格的建構、機能的掌握與健康無毒的建材，在設計師的細緻規劃中，一一到位，主臥室延續屋主喜愛的新古典風格，優雅的淺色系讓休憩空間清新無壓，收納量充足的更衣室，以及特別量身訂製規格外的櫃門尺寸，做出頂天的衣櫃，讓女主人的衣物都能妥善收納；床頭櫃也經過貼心設計，打造專屬的小格空間，讓物品可以分門別類擺放，連插座都鑲嵌於其中，只要躺在床上伸手就可以拿到想要拿的東西，相當便利。

次臥則是替男主人規劃的衣櫃及書房空間，選用淺色系門片，搭配深木色床頭櫃及繃布，呈現男主人喜歡的沈穩英倫風，由於男主人有應酬需求，特別要求製作側邊有通氣孔的衣櫃，供男主人收納穿過一兩次，卻暫時還沒有要清洗之外出衣；並於入口處以圓弧層架的方式導入，讓休憩空間更無壓。量身打造的客制化規格、健康無毒的建材，以及設計師的貼心與用心，完美打造健康與美感兼備，讓屋主舒適滿意又健康安心的新古典雅緻居所。

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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