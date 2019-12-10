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14天的婚假該去哪？親愛的，義大利度蜜月幫你們安排好了

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文／時尚家居、時尚漫旅

圖文提供｜雋品旅行　整理撰文｜宋秋美

（圖／雋品旅行提供）

結婚後的度蜜月，可說是新人們最期待的。尤其台灣的職場環境，拿 14 天婚假，再花上動輒數萬元預算，當然好好安排一場浪漫又難能可貴的長途旅行。歐洲氣候宜人，也是擁有世界遺產最多的國家，不論風景或文化建築，都令不少人嚮往，因此成為大多數新婚夫妻的首選。

（圖／雋品旅行提供）

擁有世界時尚之都米蘭、世界最美麗的十大古城之一的羅馬，還有《紐約時報》形容它「無疑是世界上最美麗的人造城市」的威尼斯。歐洲擁有世界遺產最多的國家─義大利可說是小倆口創造一輩子蜜月回憶的夢幻首選。

（圖／雋品旅行提供）

傻勁和熱誠是「雋品旅行」最好的招牌

義大利團體行程產品成熟度高，同業競爭者眾多，「雋品旅行」一步一腳印扎穩，慢慢打動消費者的心，讓回國後的口碑推薦超過60%，因為相較於行程踩點數，我們更注重旅行的質感，還有帶著傻勁的熱誠，讓顧客願意回流並邀請摯親好友一起踏上舒心愉快的義國之旅。

（圖／雋品旅行提供）

從你踏進雋品諮詢旅程開始，就能發覺面對客戶第一線的服務人員並非僅出於職責，而是設身處地替客人規畫一趟美好的旅程。雋品的服務人員有一種傻勁，因為珍惜每一位客人的託付，所以即便客戶在深夜1點來訊，只要自己還清醒著，便會盡其所能及時回覆，替客戶解惑。也有些熱情的客人一路與服務人員們分享沿路的天氣、美食美景，讓在地球這端的我們也從螢幕中感受到了那股幸福。

（圖／雋品旅行提供）

「每個團的領隊猶如交響樂隊的指揮，帶領著不同個性的樂手們一起譜出最動人的旅遊交響詩，因為這首詩要珍藏一輩子所以顯得格外慎重。」

度蜜月，是一個動詞，代表著14天裡將與一群素未謀面的蜜友們一起上山下海，共享晨昏。很多習慣自助旅行的客人會把蜜月交給我們，因為規畫婚禮的種種繁文縟節已經讓新人們感到疲憊，蜜月就想要好好放鬆，而歐洲自助難度比國人習慣的東南亞或東北亞高出許多。

（圖／雋品旅行提供）

例如，交通上的規劃與點跟點之間的銜接，雋品除了巴士之外，還運用了船、Italo法拉利列車、高速鐵路，一秒鐘都不浪費，先從充滿陽光、海景的南義開始，再往北飛到米蘭一路玩下來，視覺與五感體驗猶如倒吃甘蔗般的感受也讓旅人們備感過癮。14天行程下來拉車時間壓縮至20小時內；自助旅行經常遇到交通上的瓶頸以及等車、誤點的事情發生，跟團則完全沒有這個困擾，分分秒秒都精準掌握在出發前的謹慎規劃與靈魂人物領隊的手中。

（圖／雋品旅行提供）

雋品的領隊不僅顏值高，專業素養與貼心入微的照顧，常常獲得客人滿心讚賞，其中更安排每位客人的主場之夜，不論是你有澎湃的內心想表達，還是仍少一個浪漫的求婚儀式給另一半，領隊都讓您在義大利留下專屬於你倆的獨家回憶。除了蜜月團體行程之外，雋品也擅長各國精緻旅遊的規劃，無論是三五好友揪團，或者多達上百人的員工旅遊，從北歐到東北亞，五天到二十天，都精采絕倫的讓您意猶未盡。

（圖／雋品旅行提供）

旅遊原來不只是一個定型化契約，而是真實友誼的開始

團員之間從陌生到熟悉，最後幾天情感在最後一站羅馬沸騰，彼此相惜著不想分離，相約在台灣再相聚，這群年齡相仿、生活經驗相仿組成的團體，在這段旅程中得到了超越預期中的服務與感受。雋品於今年再推出義法雙國行程，加入了浪漫的南法與人人心之所向的巴黎，一上架就受到許多消費者的關注。我們感謝每一位給予肯定的客人，也會將這些感動繼續延續下去。

（圖／雋品旅行提供）

生活不會永遠如旅程般甜美華麗，但我們要給您悠然而綿長的後座力，從今而後，某個時刻不經意想起時細細品味，嘴角失守，指著照片跟家人分享的雋永回憶。

（圖／雋品旅行提供）

※本文由《時尚漫旅》《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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