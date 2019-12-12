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挺香港支持「難民法」　鄭文燦：桃市成立「友善香港小組」

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▲鄭文燦說，桃園市政府將跨局處成立「友善香港小組」。（圖／記者楊淑媛翻攝）

▲鄭文燦說，桃園市政府將跨局處成立「友善香港小組」。（圖／記者楊淑媛翻攝）

記者楊淑媛／桃園報導

2020大選，國民黨桃園第一選區立委參選人陳根德表態支持「難民法」通過，以實際行動挺香港的文宣，12日成為桃園市議會話題。無黨籍議員牛煦庭提出臨時動議，表示桃園市是國門之都，應提出具體方案支持香港，要求市長鄭文燦表態。鄭文燦說，市府將跨局處成立「友善香港小組」，有條件歡迎香港人、香港的產業落腳台灣桃園。

▲鄭文燦說，桃園市政府將跨局處成立「友善香港小組」。（圖／記者楊淑媛翻攝）

▲立委參選人陳根德、表態支持「難民法」通過。（圖／記者楊淑媛翻攝）

鄭文燦也表示，目前他也身兼中華港澳之友會理事長，這個協會是不分藍綠的，近期確有許多企業來訪，包括表達香港人移居台灣，桃園市府可以興建「小香港」社區，包括能夠在教育方面給予他們支持。他認為，桃園住宅價格非常具有吸引力，而且距離機場近，港人要回香港也方便。

▲鄭文燦說，桃園市政府將跨局處成立「友善香港小組」。（圖／記者楊淑媛翻攝）

▲牛煦庭臨時動議，要求市長鄭文燦應提出具體方案支持香港。（圖／記者楊淑媛翻攝）

而且香港人才國際化，也對國際機場營運相當感到興趣，因為香港機場營運非常具有國際效率的，也在積極尋求有無可能香港的機場產業到桃園來發展。桃園航空城計畫明年4月將展開「產業專區優先區」招商業務，鄭文燦說，「友善香港小組」成立暫無時間表。

牛煦庭是在臨時動議中表示，國民黨總統候選人韓國瑜全國競選總部主委朱立倫提出，國民黨應該支持「難民法」通過，不希望港民爭取民主的過程變成政治提款機，他認為桃園市位處國門之都，應提出具體方案支持香港。

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