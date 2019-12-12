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英國大選寒冬中登場！投票站大排長龍　強生帶愛犬出門投票

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▲▼ 英國大選2019年12月12日當地上午7時開放投票。（圖／路透）

▲英國大選2019年12月12日當地上午7時開放投票。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

英國下議院大選在當地時間12日早上7點（台灣時間12日下午3點）登場，全國650個選區的投票站會一路開放到晚間10點。大批民眾不畏10度以下低溫，早早出門排隊投票，就連英國首相強生也在一早帶著他愛犬Dilyn，前往西敏市（Westminster）的投票站。投票結果預計在當地時間13日凌晨出爐。

BBC天氣預報指出，投票日當天英國各地幾乎都在下雨，氣溫約在5度到9度之間。原先外界擔心，選在12月冬季大選，惡劣的天氣恐怕會影響投票率，不過各家外媒直擊，許多投票所一早就排滿了人，尤其選民希望能趕在上班前投票。20多歲的選民里克（Ric）表示，很開心看到大家願意出門投票，「我認為這是我們這一代人最重要的一次選舉，除了脫歐以外，國民醫療保健署（NHS）與教育的問題也很重要。」

▲▼英國首相強生帶著愛犬前往投票站。（圖／路透）

▲▼英國首相強生帶著愛犬前往投票站。（圖／路透）

▲▼英國首相強生帶著愛犬前往投票站。（圖／路透）

強生、工黨領袖科賓（Jeremy Corbyn）、自由民主黨領袖斯溫森（Jo Swinson）、蘇格蘭民主黨領袖施特金（Nicola Sturgeon）與綠黨共同領袖巴特萊（Jonathan Bartley）皆在上午就前往投票站。而英國除了到現場投票以外，也能申請透過郵寄的方式，提前將選票寄出，或者在投票結束前交給投票站，脫歐黨領袖法拉奇（Nigel Farage）就選擇郵寄。

這次是英國4年來第3次國會改選，也是自1923年以來，第一次在12月舉行大選。根據選前民調，保守黨以41％領先，但工黨支持度則提升至36％，雙方差距已從最初的13％降至5％。

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