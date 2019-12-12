業者曝：董座張綱維「玩太大已跑路」！遠航突公告12/13起停飛

▲周刊王掌握獨家，據傳遠航董座張綱維已跑路。



文、圖／周刊王



遠東航空12月12日上午無預警停止網路訂票，並在官方網站上貼出「購票服務暫停公告」字樣，民航局隨後也公開表示將在下午3點召開與民航業有關的記者會，外界都揣測與遠航有關。有旅遊相關業者私下透露，遠航董事長張綱維因為財務槓桿玩太大，資金調度不過來，已經跑路，但遠航並沒有證實相關消息。

遠東航空官網上貼出的「購票服務暫停公告」中寫著：為配合系統維護，本公司訂位購票各項功能暫停服務，造成您的不便，敬請見諒。這張截圖12日早上在旅遊業與跑線該線記者圈內傳開，許多人都議論紛紛。







▲遠東韓空。

在購物台工作，販賣旅遊行程等產品的從業人員私下透露，他們12日早上開會，11點多手機就不停收到訊息，幾乎都在講遠航。有旅遊業者分析，當初張綱維買下遠航，就大玩財務槓桿，但國內線受到高鐵的衝擊非常難經營，而國外旅遊也被廉航業者打的毫無招架之力，經營困難，造成公司財務陷入困境，更傳出「張綱維已經跑路」的消息。

遠航從2018底開始，就因取消航班比例過高，遭到民航局重罰300萬元。這狀況到2019年仍持續發生。根據民航局發布的數字統計，今年4月遠航澎湖台北、台北金門、台中金門，這3條航線航班取消率分別為6.7％、6.7％、7.8％，都超過裁罰標準的6%，今年罰款累計已達200萬元。

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航空界人士私下表示，民航局已找華信、立榮開會，暗示遠航恐怕會停航，要這兩家公司做好支援準備。面對即將來臨的過年交通高峰期，若華信和立榮無法負擔，華航和長榮也會加入支援。

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