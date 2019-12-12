她「一手便當+一手筷子」國道開車！原PO一看秒譏：這款車有自駕？　網戰翻

記者林昱萱／綜合報導

這畫面未免也太誇張啦！一名網友在臉書社團「爆料公社」貼出一段影片，只見畫面中一名女子開車高速行駛在國道上，但手上卻拿著便當邊開車邊吃，而這誇張畫面被拍下後，立即引發不少網友熱議討論，「根本移動式神主牌」、「太扯了」。

▲女駕駛邊開車邊吃便當。（圖／翻攝爆料公社）

從影片可見，這起事件發生在8日，事發當時女駕駛在國道台南北上路段高速行駛，但離譜的是，仔細一看可以發現，她一手拿著便當、一手拿著筷子，看起來相當驚悚，也讓過路的民眾都捏了一把冷汗。對此，原PO也忍不住諷刺，這台車也有自動駕駛？

這畫面曝光後，也立即引發不少網友討論，有網友護航表示，「如果可以坐下來好好吃飯誰不想」、「不就吃個便當而已，大驚小怪」，不過多數網友都對女駕駛這樣的行徑表示譴責，「罔顧用路人安全」、「應該要把影片拿去檢舉」、「這是當最後一餐吃吧」、「某些人心態真是可怕，說什麼如果可以坐下來好好吃飯誰想這麼吃？所以就能枉顧其他用路人的安全了？」。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

人妻偷使壞...「抓腰衝刺」羞片全錄下！他爽到狂噴Dirty Talk：妳一直吸我

台鐵司機員下班經過...看她田裡幹活！秒扔下機車衝菜園「內褲裡強行抖動」

老闆問3次她答5次：蛋要熟！回家一看「炸出嫩黃汁液」心涼 網秒分兩派戰翻