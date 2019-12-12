害怕針頭！他體檢抽血嚇到掩面哭喊「啊～～」　網友笑瘋：不當演員可惜了

▲高三生因為害怕針頭，他抽血時浮誇的表情，笑翻一票網友。（圖／翻攝人民視頻截圖，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

不少學校都會替學生們安排身體檢查，但往往都會遇到特別怕抽血的同學。遼寧遼陽某一所高中近日一名高三生因為害怕針頭，面對護理師要準備替他抽血時，竟掩面仰天咆哮，表情十分誇張，就連一旁的同學也笑得腰都挺不直了，而這浮誇的表情也讓網友笑噴，紛紛留言指出「不去當演員可惜了」、「綜藝感很強」、「是個人才」。

綜合陸媒報導，網路上曝光的影片，只見一名高三的平頭男孩，挽起右手的袖子準備等待抽血，但當護理師才剛拿起小針管時，他急忙撇過頭，緊皺著眉頭、閉上雙眼，更誇張的張開嘴巴大叫「啊！」

不過，護理師根本連針都還沒扎進去，面對這學生的恐懼，也只能安撫對方的情緒，接著示意這回真的要抽血了，結果針都還未碰到皮膚，這名學生再度掩面仰天咆哮，並從靈魂深處喊出一聲震耳欲聾的「啊～～～」然而這一幕，讓後方的一排同學笑到不能自已，有的人甚至連腰都挺不直了。

老師表示，這名同學本身並沒有暈血或暈針，平時比較搞怪，當時也只是表情過於浮誇。影片曝光後，不少網友也感同身受，留言表示「對針的恐懼是真實存在的，寧願多吃藥也不打針」、「怕打針的男人真的不少呢，而且不論年齡」、「我理解他，我也特別怕，我是真的怕打針。人家都說我裝！我是真的怕。不知道怎麼解釋！」

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