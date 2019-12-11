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陸客不來、日韓貿易戰漸緩⋯來台旅客連3月負成長　

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▲▼陸客,觀光,旅遊,夜市,國旅,南機場夜市（圖／記者李宜秦攝）

▲陸客不來對觀光業影響大。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

大陸限縮旅客來台，對我國觀光業影響巨大，據統計，11月來台國際旅客較去年同期減少3.29％，已是自9月以來連續3個月負成長。此外，由於日韓貿易戰逐漸平息，來台日韓旅客成長幅度也略降，學者推估，今年來台旅客約1179萬人，全年觀光產值約可達146億美金。

據移民署統計，11月來台國際旅客較去年同期減少3.29％，其中陸客減少53.88％、11萬584人；港澳增加6.03％、7476人；外國人增加10.12％、6萬9624人。

請繼續往下閱讀...

▲▼國旅,旅遊,觀光,旅客,觀光客,陸客。（圖／記者李宜秦攝）

▲日韓貿易戰導致來台日韓旅客增加。（圖／記者李宜秦攝）

受大陸限台令影響，來台總體旅客數略減，9月減少5.04％、10月減2.15％、11月減3.29％，已是連續第3個月總體入境旅客負成長。為積極拓展日、韓等客源，觀光局趁勢推出多項促銷，如包機優惠、高鐵買一送一等，然而就統計來看，日韓旅客成長幅度已逐漸下降。

據統計顯示，9月來台外國人（陸港澳以外）較去年同期成長10.16％、10月成長16.16％、11月成長10.12％。靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，10、11月是日韓貿易戰高峰期，到了11月日韓兩國領袖在APEC論壇上破冰，兩國關係也逐漸回溫。

▲▼11月旅客再度負成長。（圖／學者黃正聰提供）

▲11月旅客再度負成長。（圖／學者黃正聰提供）

黃正聰表示，日韓旅客成長幅度將趨緩，人數預計會略降。至於陸客部分，目前應已到谷底，由於還有參訪、第三地來台、小三通等基本盤，光是基本盤就約5、6萬人，而11月送件來台的陸客數也約有3萬人，預計12月來台陸客也會有9萬人。

黃正聰推估，今年旅客數約可達1179萬人，預計12月11日突破去年1106萬人的紀錄、12月13日突破1111萬人。若以去年產值乘上今年旅客數的成長幅度，今年觀光外匯約可達146億美金，與歷史最高的2014年金額相當。

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