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福建推2020「台胞返鄉」優惠套票　廈門航空往返僅需7300元

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廈門航空波音787飛機。（圖／廈門航空提供）

▲廈門航空推出兩節往返優惠套票。（圖／廈門航空提供）

記者蔡儀潔／廈門報導

為了應對台人元旦、春節返鄉高峰，廈門航空公司、平潭海峽高速客滾公司和廈門閩台輪渡公司，推出兩節期間往返福建、台灣的空中直航、客滾航線套票優惠方案。其中，廈門航空從福建至台灣機票優惠價，分別為「一次往返」1680元（人民幣，下同，約新台幣7300元）、「兩次往返」3480元。

隨著年關將至，海陸空紛紛推出台人返鄉優惠方案。據《閩台e家》消息，廈門航空此次推出兩種套票產品，其中「一次往返」套票包括廈門、福州以及泉州，飛往台北、高雄共計6條航線，含稅票價為1680元，去程日期為2019年12月28日至2020年1月11日，回程日期為2020年1月12日至2020年2月10日。

「兩次往返」套票則定價3480元，航線與上述方案相同，不過旅行日期方面，第一個往返的去程為2019年12月28日至2020年1月11日，回程為2020年1月12日至2020年1月20日；第二個往返的去程為2020年1月17日至2020年2月10日，回程為2020年1月17日至2020年2月10日。即日起至2020年1月10日開放購票。

▲韓流「大禮包」兌現　中遠之星「廈門－高雄」航線復航。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

▲中遠之星「廈門－高雄」航線復航。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

船票方面，「中遠之星」自2019年12月27日起至2020年1月11日，提供往返台胞廈門至台灣「一次往返」和「兩次往返」兩種套票，票價為平時的5折，燃油附加費及港口作業包干費另付，「一次往返」每人最低只要763元。適用航線為廈門-台中、廈門-基隆、廈門-高雄。

另外，往返平潭至台北、台中航線的「海峽號」、「麗娜號」，也推出特價優惠方案，活動時間為2019年12月27日至2020年1月31日。其中，「一次往返」套餐普通艙價格為500元（不含碼頭綜合服務），「兩次往返」套餐普通艙價格為1180元（不含碼頭綜合服務）。

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