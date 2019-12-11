台灣插畫家筆下的一個人時光　原來放空耍廢也可以很療癒

當你一個人時，你通常會怎麼度過一個人的時間呢？窩在角落靜靜的曬日光浴發呆，還是拿本書享受安靜的閱讀時刻，或是什麼也不做的與自己相處就好。 現居美國的臺灣插畫家Felicia Chiao以她的畫筆重新詮釋一個人的各種時光，慵懶自由，無憂無慮或是放空耍廢，讓你明白，原來一個人也是可以很療癒的。

Felicia的插畫偏向橘黃慵懶色調，或許是畫面總是有著滿滿的和煦陽光，透過窗戶灑滿屋內各個角落，唯一不變的就是癱坐在屋中的光頭小人，他面無表情卻隱約看起來犯懶，這個小人則被稱做孤獨星人。孤獨星人偶爾也有朋友，雖然朋友看起來像是一種不知名的生物，但你可以在很多畫面中看見他們互相陪伴。

「我喜歡畫簡單的線條和形狀，對於每個構圖，我通常只是把我想畫的畫出來而已。其實但我埋頭畫畫時並不會想太多，對我來說，畫畫可以減輕工作壓力，因為這實在太有趣了。」Felicia使用馬克筆和中性筆這兩種簡單工具，畫出許多富有想像力的場景，在IG上吸引了八萬多粉絲追蹤。

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圖文提供／colossal、Felicia Chiao Instagram

（完整文章請看城市美學新態度）

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