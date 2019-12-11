5歲女童遭同齡男生「手指性侵」　韓官員：這很自然！

▲性侵小孩成長過程中會遭遇的自然情況？(示意圖）

國際中心／綜合報導

日前，韓國城南市一名5歲女童跟同齡的幼稚園男同學在日托中心內狹玩耍。她的母親後來卻直擊女兒一邊穿褲子、一邊走出自行車庫。之後該名男同學也從裡面走出來。

在母親追問之下，女童爆出曾遭多次對方性侵和性暴力。經醫院鑑定後發現，女童下體紅腫發炎。然而韓國「保健福祉部」部長朴能厚對此竟然說：這是小孩成長過程中會遭遇的自然情況！引發韓國民眾震怒。

該案的事發地點是城南市一家國營的日托中心。受害女童疑遭男同學用手指性侵，據了解事發時還有另外3名男童在一旁觀看！

《韓國時報》報導，受害女童的母親11月29日在網路上控訴，犯案男童在數月內已犯案多次，導致小女孩最後被診斷出外陰炎。該名母親悲憤的說，韓國沒有法律懲罰5歲的孩子，所以她和丈夫感到非常難過。

受害女童的父親則在青瓦台網站PO出請願書，呼籲政府應加強保護遭受性暴力的兒童，對加害者以及未能制止該行為的父母及日托中心職員進行懲處，相關單位也需要讓兒童接受完整的預防性暴力教育。

受害者的父母表示，犯案男童的家人承認小孩的確做了這些事，但又放話說：如果受害人父母繼續散布假訊息，將採取法律行動。

「保健福祉部」部長朴能厚日前開會時表示，該事件是小孩成長過程中會自然遭遇的事，但對方「過度表達」時也許就會發生問題，他必須徵求專家的意見再作出決定。

朴能厚這番發言立即引發眾怒，各界指責部長竟然站在加害者這一邊，完全沒有意識到問題的嚴重性。「保健福祉部」事後對此道歉，但各界的批評聲浪仍不斷湧現。

韓國兒福中心性暴力諮詢人員指出，這種事情雖然有可能會在兒童的成長過程中發生，但此案的情形非常罕見，而且「不自然」。