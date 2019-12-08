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減低青蔥3至4成損失、文旦落果率！專家出絕招對抗氣候變遷

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▲全國知名的宜蘭三星蔥。（圖／記者游芳男攝）

▲花蓮農改場研究出「水平式防護網」，已通過颱風考驗，可減低青蔥3至4成損失。 （圖／記者游芳男攝）

記者許展溢／台北報導

面對氣候變遷來襲，花蓮區農業改良場指出，沒有人能逃得掉，農業更是首當其衝，為因應帶來嚴峻衝擊，針對東部作物做出了5大因應對策，設法讓受損輕微，讓農業能更加具有韌性。其中，在設施方面，可讓宜蘭青蔥減低3至4成損失．也能讓花蓮文旦降低落果率。

花蓮農改場場長杜麗華指出，氣候變遷對農業影響巨大，大家不能坐以待斃，面對極端氣候必須要技術先行，以確保糧食的產量及價格能保持穩定水準。花蓮農改場提出抗逆境新品種、植物保護技術與資材、自動化農機與加工技術、有機永續農業技術和農業環境教案與刊物5大對策。

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花蓮農改場表示，其中相當有代表性的是，研發出數項抗逆境的新品種，包括能同時對抗3種病毒的南瓜、抗裂莢的大豆品種以及抗雜草的水稻品種。此外，保種方面也有相當投入，因面對環境逆境如酷熱、乾旱、淹水等抵抗能力較佳，是為因應現極端氣候下的珍貴種原。

▲花蓮縣瑞穗鄉種植中秋節應景的文旦每年都在白露前後採收，今年受白鹿颱風影響已提前採收。（圖／記者王兆麟攝，下同）

▲花蓮農改場開發出「文旦防颱網」，可大幅減低強颱時落果率。（圖／記者王兆麟攝）

目前已蒐集原住民特色作物種類有將近300種品種系的花蓮農改場強調，這些地方品種極有可能是全球氣候變遷中最重要的遺傳資源。另外，在資材研發方面，經多年研發，成功開發出對抗青黴菌、軟腐病、黑點病、病毒病等各種防治資材。其中，防治銀葉粉蝨爪哇擬青黴菌，可以有效防治對許多農民都很頭痛的銀葉粉蝨，防治率達50％以上；而以天然素材製成的製劑HL_PBS，則可減緩4成番茄黃化捲葉病毒發生。

設施方面，花蓮農改場提到，在轄區內宜蘭的青蔥、花蓮的文旦設施防治都有斬獲。尤其文旦是花蓮重要經濟果樹產業之一，但易受颱風危害，於是開發出「文旦防颱網」，可大幅減低強颱時落果率。青蔥也是非常易受颱風折損的作物，研究出「水平式防護網」，已通過颱風考驗，可減低青蔥3至4成損失。

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