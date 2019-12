格陵蘭冰蓋表面湖泊加速崩解！融化成1km深「地表最大瀑布」

▲格陵蘭的冰川。(圖/達志影像/美聯社)

記者錢玉紘/綜合報導

科學家們日前靠著無人機,拍下了格陵蘭「冰蓋」中的湖泊快速裂開並崩塌、形成「地表最大瀑布」的珍貴景象,不過,這可能是全球氣候變遷造成的結果,也可能會持續加速海平面上升。

「冰蓋」(ice sheet)是指冰川連續覆蓋了5萬平方公里以上的陸地,又被稱做大陸冰川或是冰原,而格陵蘭有近80%,面積大約171萬平方公里的大片冰原,是全球第二大(最大的在南極)。而格陵蘭的冰原平均厚度為1公里,在夏天的時候,表面會融化,形成上千個漂亮的藍色湖泊。

法新社報導,這些湖泊可能會在在幾個小時就崩解,在冰的地步製造出巨大開口,深度達1公里,表面融化的水持續往下沖刷,也讓其他的冰繼續融化,形成了地表上最大的瀑布。一般來說,這樣的現象是很難親眼觀察到的,但是一群劍橋大學斯科特極地研究所(Scott Polar Institute)的冰川學家在去年7月抵達格陵蘭西北部的冰川時,就幸運地發現了。



在科學家們到達後的幾天內就發現,大約三分之二的湖泊在短短5個小時內就崩解,大約有500萬公升的水從表面消失,透過裂縫流進海裡,從原本深藍色、橢圓形的湖泊,變成淺藍色、面積縮小許多的圓形小湖。

這項發現近期刊登在《美國國家科學院院刊》上,作者之一的科學家裘德利(Tom Chudley)表示,由於觀測目標所在地對於科學家來說並不安全,靠著無人機,可以幫助他們得到高品質的研究成果,另外,透過無人機上的GPS,研究團隊就可以把數千張照片定位並合成,有助於冰蓋表面的3D影像重建。

冰川本身是一條流動的冰河,原先格陵蘭的這條史多爾冰川(The Store Glacier)流向大海的速度為每年600公尺,但科學家觀察到,由於湖泊快速融化,加快移動速度,冰川每天就可以移動2到5公尺。更讓人驚訝的是,這些融化的水將冰蓋本身提高了55公分,可以顯示水量之大。

格陵蘭的冰川融化是全球海平面上升的主要原因之一,裘德利指出,「格陵蘭不斷受到氣候變遷影響,我們可以看到越來越多湖泊,面積也越來越大,也可以推測,在我們還沒有看到的地方,也有許多湖泊正在加速崩解」。

