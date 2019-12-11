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魔鬼植物入侵！肯亞70%牧場將被「仙人掌」吞噬　政府狂砍...一朵花就重生

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▲ 肯亞目前正面臨嚴重的仙人掌侵入危機。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 肯亞目前正面臨嚴重的仙人掌侵入危機。（示意圖／達志影像／美聯社）

實習記者羅明輝／綜合報導

非洲肯亞目前正面臨嚴重的「植物侵略」危機，由於當地仙人掌生命力過於頑強，增長情況已經完全失控，不但破壞了整個生態環境，也對該國其他動植物構成威脅。國際農業和生物科學中心（Centre for Agriculture and Bioscience International，CABI）就警告，如果再不針對此問題進行管理，未來肯亞恐怕將有70%的天然牧場會被仙人掌入侵，最後消失殆盡。

據CNN報導，肯亞當地仙人掌是在1940年代，由英國殖民者所引進，以作為天然屏障，這樣炎熱乾燥的環境也相當適合仙人掌生存。不過近年來，仙人掌的生長情況逐漸失去控制，對肯亞本土的其他野生動植物帶來了危害，甚至影響了天然牧場與農地，導致家畜營養不良，農作物生長緩慢，令當地民眾相當頭疼，又將它稱為「魔鬼仙人掌」（devil's cactus）。

其中，像是大象等哺乳動物，在食用仙人掌果實的同時，就會連帶吃下仙人掌的尖刺，這些尖刺從嘴巴進入胃壁和腸道後，隨即在動物體內產生發炎、紅腫反應。另外，隨著仙人掌持續瘋狂生長，分布範圍越來越大，已經延伸到人類的住所，吸引飢腸轆轆的大象前來覓食，也間接引發了不少「人象衝突」。

▲ 仙人掌生長蔓延至人類住所，吸引大象前來覓食，引發不少人類和大象的衝突。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

對此「國際農業與生物科學研究中心」研究員威特（Arne Witt）在2017年撰寫的一份報告指出，仙人掌至少影響了肯亞萊基皮亞郡（Laikipia County）一半的家庭，它們佔據原生植物、作物的生長環境，使家禽嚴重營養不良，進而導致最終年度虧損慘重。他直言，如果再不管理、改善這樣的情況，那麼將來肯亞70%的天然牧場都將會被仙人掌入侵，最後失去功能。

不過，要對仙人掌進行防治並不是件容易的事，威特提到，「如果在將仙人掌從地上連根拔起後，在移動過程中有不小心落下了它的花朵或種子，那麼它們很快就會再次從地面開始生長。此外，仙人掌也能藉由大象、鳥類等動物來傳播，當牠們享用的果實的同時，一邊散播種子。」

肯亞政府意識到仙人掌問題後，近幾年曾試圖透過機器挖掘機、砍刀來移除、甚至專門引進以仙人掌為食的昆蟲，不過都難敵「生命力堅強」的仙人掌，最終成效有限。

近日，肯亞政府釋放出另一種專吃仙人掌的胭脂蟲，這種蟲能將仙人掌完全吃光，不會給它們散播的機會。同時，也有不少人開始利用仙人掌來生產沼氣，以此運用在廚房烹飪方面，估計每天下來，將可以消耗多達600公斤的仙人掌。
除此之外，肯尼亞區域資源開發圖研究中心（RCMRD）也派出無人機，進入到人類無法輕易進入的區域進行拍攝，以完全掌握仙人掌的分布狀況，透過建立數據庫，以方便掌握管理，並確定優先保護規劃的地區順序。

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