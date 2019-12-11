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神鬼夫婦「買私小董事」發大財！花4億賺9億落跑　害慘董座被追債

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▲新民國小前身是新民幼稚園，鄰近捷運台電大樓站，附近都是精華住宅區段，吸引不少建商和校方洽談都更案。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊調查，楊文虎、王音之這對神鬼夫妻，在外裝闊以債養債，掩飾財務黑洞，無非是想要用盡各種辦法向銀行詐貸，他們除了製造假交易外，還一度計畫要買下位在桃園龍潭的藍鷹高爾夫球場，打算把土地拿去貸款16億元，但後來不了了之。另外，楊文虎也利用投資台北市私立新民國小土地開發機會，使出連環計要向銀行借更多錢。

知情人士透露，王音之在3、4年前得知新民國小計畫遷校賣地，潛藏極大利益，即運用人脈搭上新民國小董事長鍾智文，準備買下新民國小2席董事，他們先掏出1億元現金展現誠意，但尾款3億元則是拿鍾智文在板橋江子翠的土地，向王道銀行貸款取得。

雖然每月支付900萬元的高額利息給銀行，但楊文虎也不是省油的燈，他們在外四處誇稱，依照取得新民國小2席董事，單純賣校地就可分得13億元，若參加都更開發案，甚至可分得幾10倍暴利，獲利十分可觀。

但這對夫妻只付了不到2年利息就倒帳落跑，利用投資新民國小當幌子，前後從王道銀行貸走9億元。更誇張的是，楊文虎夫妻潛逃後，還隔海交代女兒楊宇晨將這2席董事賣掉，變現再匯到海外。

台北市私立新民國小遷址案潛藏龐大商機，楊文虎夫妻砸下4億元出任董事，董事長鍾智文（圖）日前也被檢調約談。（翻攝新民國小網站）

本刊調查，新民國小前身是新民幼稚園，創校至今已超過一甲子，校區位於台北市大安區辛亥路一段，鄰近捷運台電大樓站，附近是台大、師大文教精華住宅區段。主導新民國小開發案的重要幕後推手之一，就是現任新民國小董事長鍾智文，但他也因為中了楊文虎設的局，如今慘遭王道銀行追債。

楊文虎夫妻最可惡的地方在於，落跑前不斷向銀行詐貸，落跑後還計畫完美滅證行動，完全不顧家人及親信死活。


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