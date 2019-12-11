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Apple再推iOS 13.3更新！　新增「通話限制」功能、停止顯示Memoji和Animoji

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▲iOS 13。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲iOS 13.3更新版推出，解決之前版本的問題。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者陳心怡／台北報導

蘋果今日推出最新的iOS13.3更新，除了修復錯誤和性能改善，還增加一些值得注意的新功能。

iOS 13.3和iPadOS 13.3增加了「螢幕使用時間」功能上，新增了「通話限制」的功能，這意味著可以父母可以控制孩子的通話、簡訊發送，以及使用FaceTime通話的時間。

另外，iOS 13.3中的另個新設定是，可讓您關閉表情符號鍵盤上出現的Memoji和Animoji。在iOS 13上，蘋果透過將Memoji直接放在一般表情符號旁邊來提高其知名度。在許多用戶抱怨此更改後，蘋果在iOS 13.3中添加了新設定。用戶可以在設定>一般>鍵盤>表情符號中找到此選項。

這次iOS 13.3的更新包括以下：
1.在「照片」中裁剪影片時可製作新的影片剪輯片段
2.在 Safari 中加入 NFC、USB 和 Lightning FIDO2 相容密鑰的支援
3.修正了在無法「郵件」中下載新郵件的問題
4.解決了無法在 Gmail 帳號中刪除郵件的問題
5.解決了可能導致在 Exchange 帳號的郵件中顯示錯誤字元以及重複傳送郵件的問題
6.修正了長按空白鍵後游標可能無法移動的問題
7.解決了可能導致截圖透過「訊息」傳送時變得模糊的問題
8.解決了在截圖上裁切或使用「標示」時，可能無法儲存到「照片」中的問題
9.修正了「語音備忘錄」的錄音可能無法與其他音訊 App 分享的問題
10.解決了「電話」App 上的未接來電標記可能顯示不清楚的問題
11.解決了「行動數據」設定可能錯誤地顯示為已關閉的問題
12.修正了在啟用「智慧型反相」時無法關閉「深色模式」的問題
13.解決了部分無線充電器充電速度低於預期的問題

▲iOS13.3更新。（圖／記者陳心怡攝）

▲iOS13.3軟體更新。（圖／記者陳心怡攝）

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