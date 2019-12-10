升空近半年！福衛七號釋出首波大氣觀測資料　即起供全球下載

▲福衛七號衛星於國家太空中心整測畫面。（圖／國研院太空中心提供）

記者賴文萱／台北報導

台美合作的「福爾摩沙衛星七號」今年6月25日順利發射升空，後續由台灣和美國科學團隊持續合作執行資料校正與驗證工作，經過5個多月的努力，今（10）日開始對外提供首波試用大氣觀測資料。

國家實驗研究院國家太空中心表示，福衛七號星系的6枚衛星是由該中心負責運轉，而其主要任務酬載「全球衛星導航系統無線電訊號接收器」所觀測到的地球大氣與電離層原始數據，則由位在中央氣象局內的台灣資料分析中心（TACC）進行快速解算，以在最短時間內產製精準的溫度、濕度和電子濃度等氣象資訊。

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▲福衛七號掩星及剖面圖。（圖／國研院太空中心提供）

中央氣象局進一步說明，從7月16日接收到福衛七號第1筆掩星觀測資料後，率先應用於數值預報系統的改善評估。針對資料品質進行檢核，同時配合福衛七號在中、低緯度的觀測特性來優化系統效能，以期強化福七觀測資料應用於鋒面、熱帶低壓與颱風等劇烈天氣系統及電離層太空天氣的監測和預報能力。

▲福衛七號第一組6枚衛星。（圖／國研院太空中心提供）

即起對外提供首波試用的大氣觀測資料，全球的氣象作業中心及研究單位均可經由台灣資料分析中心網站（https://tacc.cwb.gov.tw/v2/download.html），下載今年10月份至12月8日的福衛七號大氣掩星觀測資料，之後於12月23日起，隔周一並可取得前兩周的資料。

後續，台、美雙方科學團隊將依使用者的回饋改進資料品質，為明年資料正式公開預做準備。觀測資料正式提供後，將可立即納入作業系統中，為我國極端天氣掌握、氣象防災應用及通訊評估等應用提供更為精細的資訊服務。