苗栗議會通過200億預算案！創連續26年一毛未刪紀錄　曾玟學嘆：表決被輾壓

記者趙蔡州／綜合報導

苗栗縣議會10日上午通過109年苗栗縣預算案，儘管民進黨、時代力量及部份無黨籍議員對多筆預算主張刪除，最後仍被藍軍以多數決強勢通過，創下連續26年分文未刪紀錄引發外界譁然。主張刪除預算的時代力量議員無奈說，針對預算刪減的提案都被封殺，表決從頭到尾都遭到輾壓。

苗栗縣政府編列109年度總預算案，歲入預算204億1433萬1000元，歲出預算201億8433萬1000元，舉借債務85億7600萬元，償還債務88億600萬元。由於縣議會已連續25年對縣府預算分文未刪，使得本次許多議員決定要針對有疑似的預算進行刪減。

▲109年度苗栗縣預算案10日通過三讀，創下連續26年縣府預算分文未刪紀錄。（圖／東森新聞）

這次總預算案在分組審查階段，就創縣議會有史來最多、高達84人次保留大會發言權紀錄。主張刪除預算的議員認為，有疑慮的預算應該予以凍結或刪減，讓資源做更有效利用；而國民黨團江村貴、徐功凡等多名議員則反對，認為苗栗幅員遼闊，人口與面積都比鄰近新竹市多，預算規模卻更低，堅持「不應為刪而刪」。

雙方歷經2小時討論，最後進行逐條表決，在野黨議員不敵國民黨團人數優勢，109年度苗栗縣預算案完成三讀，創下連續26年縣府預算分文未刪紀錄。對於沒有成功刪除預算，民進黨團書記長、議員羅貴星表示相當痛心，「因為人數不足，無法實質為百姓把關，非常心痛，畢竟在舉手表決時還是輸人家」。

時代力量議員曾玟學也在臉書表示，「令人遺憾卻也不意外地，迎來連續26年不刪減任何預算」，「表決過程中，我們針對各項有疑慮的預算，提出刪除或交出說明報告使得動支之附帶決議，通通都被封殺」，「上午出席議員人數為36人，表決始終是 10：24 被輾壓」，實在令人失望透頂。

▲縣長徐耀昌表示，預算較去年增加12億餘元，主要是前瞻計畫配合款及對弱勢族群經費予以提高。（圖／東森新聞）

苗栗縣縣長徐耀昌表示，109年度總預算案全數通過，比照過去往年一樣沒有刪減，「事實上我們今年多了十幾億，其中最重要的就是弱勢族群、前瞻需要的配合款部份，我們就很務實的編列」。只是民意機關審查預算有責，如今創下連續26年一毛未刪紀錄，難免引發外界議論。