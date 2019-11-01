首里城陷火海…日本加編預算「全力重建」　各縣自主募款：救回沖繩象徵

▲首里城陷入火海。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／編譯

日本沖繩世界遺產「首里城」遭遇祝融，包含正殿、南殿、北殿、書院、鎖之間、黃金御殿與二階御殿的7棟建築在11小時的燃燒下，幾乎全數燒毀。日本政府計畫增添復元預算，各地也開始設置募款箱，全面幫助首里城重建。

綜合日媒報導，針對首里城火災，日本政府認為，首里城作為沖繩的重要象徵，應以重建為目標，盡速做好對應。因此，預計重新檢討今年度的預算，將包含颱風災情等需要的經費重新列入。

另外，為了幫助首里城重建，日本各地也自主發起應援活動。熊本在縣廳等10處設置募款箱，並提供因應熊本地震等重災知識；和歌山則在觀光景點、寺廟等處設置募款箱；東京許多商家也收到客人「想要捐款」的聲音，預計也會開始募款活動。

聯合國教育、科學及文化組織（ユネスコ，U.N.E.S.C.O.）表示，只要日本政府要求，他們就會派遣專家，並驅動世界性的網路力量來全力支援。事實上，U.N.E.S.C.O.也曾在2010年幫助烏干達一個被燃燒殆盡的世界遺產王墓重建。

至於因為火災燒光7棟建築，首里城是否會被取消為世界遺產？U.N.E.S.C.O.指出，首里城是與其他相關的遺產一同被列入為世界遺產，即使首里城火災，也不會讓其他遺產的價值消失，所以不會取消首里城的世界遺產身分。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

