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選總統被批「落跑市長」　韓國瑜：沒有對不起高雄市民...選上1週待3天

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▲▼韓國瑜接受電視專訪。（圖／翻攝台視）

▲韓國瑜接受電視專訪。（圖／翻攝台視）

記者邱茀濱／綜合報導

國民黨候選人韓國瑜自從決定參選總統以來，就不斷被外界批評為「落跑市長」。對此，韓國瑜10日在電視專訪中表示，他選上總統後絕對不會離開高雄，若是落選的話，也只是請假，「何來落跑之有」？此外，他們在高雄做了將近一年的時間，這一年的政績攤在陽光之下檢驗，「我們心中沒有任何覺得對不起高雄市民」。

對於被問及有的聲音覺得韓國瑜去參選總統是落跑了，「上次把票投給您，好像某種程度也是被騙了。」對此，韓國瑜指出，他選上總統後一星期至少在高雄待3天，絕對不會離開高雄，還會移動式的管理「全台灣跑」。

他補充，總統不能高高在上，大家過去古板的觀念認為「當官就要大三級」，那在神佛之間最大的就是玉皇大帝，最小則是土地公；人間最大的官是總統，最小則是里長，那大家會習慣總統就是要高高在上，這觀念完全是錯，且「大錯特錯」，總統可以完全跟民眾在一起。

不過，主持人則問及但民眾認為的落跑是說，韓離開高雄市長這個職務，就去中央了，「所以大家對這件事情是不諒解的」。韓國瑜強調，若他落選，他只是請假，「何來落跑之有」？同時在高雄做了將近一年的時間，這一年的政績攤在陽光之下檢驗，「我們心中沒有任何覺得對不起高雄市民」。

韓國瑜又說，光這一年高雄市政府做的事情，真的是非常的多，但是為什麼大家覺得好像沒做什麼事情？「是因為民進黨的議員在高雄市議會不停的抹黑、剪片子，不停的來汙衊高雄市政府，『大錯特錯』。」

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