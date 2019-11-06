灰陶加彩仕女俑被被欺負！　故宮反霸凌：你就是你，要喜歡自己的樣子





▲故宮呼籲民眾正視霸凌、反霸凌。（圖／翻攝故宮精品臉書）

記者崔至雲／台北報導

10月是國際反霸凌月，教育部今年特別和網紅合作展開「你的標籤我的驕傲」系列活動，希望借由他們的人生經驗，帶動全民來重視反霸凌議題。故宮精品臉書專業今（6日）也呼應了該活動，放上4款典藏作品，包括唐代灰陶加彩仕女俑、清冷枚春夜宴桃李園圖軸、清院本清明上河圖，以及清姚文瀚摹宋人文會圖卷，呼籲民眾正視霸凌、反霸凌。相當符合時事。

故宮精品臉書放上灰陶加彩仕女俑的照片，並在照片邊上放上似乎是輿論對於「仕女」的評論，像是「你看她好肥」，但在圖片下方，故宮小編則說「在古代肉感也是一種美的標準」。簡單的一句話讓不少網友大讚「 這真的好可愛」、「早生個幾百年我可是個美女耶」等留言。

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▲▼故宮利用館內典藏作品，呼籲民眾反霸凌。（圖／翻攝故宮精品臉書）

故宮小編也截取清冷枚春夜宴桃李園圖軸上的一角，圖中一名男士要請一名女生到茶，但男士的小指剛好翹了出來，小編就為倒茶水的女生放上了OS，「蓮花指，他一定是娘娘腔」。對於這樣的圖片，小編也特別表示「尊重每個人獨特的性別氣質」。

另一張圖為清明上河圖一角，圖中一名壯漢要離開浴池，這時兩個經過的男生走過去，並說了「他一定是做粗工的，味道好臭」。小編為此提醒，「沒相處過，則不輕易評斷他人」。

▲故宮指出，不要用你的認知為別人貼標籤，發掘、認識且接受自己的獨特之處，你就是你，要喜歡自己的樣子。（圖／翻攝故宮精品臉書）

最後一張圖故宮使用了清姚文瀚摹宋人文會圖卷，圖中描繪出一名男子經過正在讀書的人，就隨口說了一句「考第一名了不起？書呆子」。小編也回應，「學霸也不是誰都能當，用讚美取代批評」。

短短幾小時該則貼文引發上千人按讚、數百則分享，貼文也寫到，「你的標籤我的驕傲」、「不一樣又怎樣」、「不要用你的認知為別人貼標籤，發掘、認識且接受自己的獨特之處，你就是你，要喜歡自己的樣子」。

