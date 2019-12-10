動作要快！　桃園元旦升旗健走報名秒殺　再加碼1萬人

▲桃園元旦健走報名秒殺，緊急宣布加碼1萬人，12/11日受理報名。（圖／桃園區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

動作要快！桃園元旦升旗健走活動，受理報名秒殺，桃園區長陳玉明10指出，2020元旦健走活動，9日開放報名，限額6千人立即額滿、市長鄭文燦獲悉宣布加碼1萬名，11日上午10點起可透過ACCUPASS及活動咖線上報名，完成報名和3公里健走，可獲得熊本熊便當盒及背包，並有50吋液晶電視等豐富摸彩禮等您拿。

▲桃園元旦健走大送好康。（圖／桃園區公所提供）

陳玉明表示，2020年「元旦升旗典禮及全民健走活動」由桃園區公所主辦，地點在小檜溪暨埔子自辦市地重劃區文中用地舉行，將沿著南崁溪河濱公園行走，全長約3公里。當天除知名藝人現場開唱，並邀請少棒、青少棒及青棒三冠王、超人氣熊本熊、桃園吉祥物ㄚ桃和園哥與民眾互動。

另外，活動現場還會發放6000面小國旗及熊本熊頭套面具、ㄚ桃園哥汽球，給參與小朋友帶著健走。並且還有50個美食攤位及烤乳豬、有機蔬菜等，讓民眾迎接新的一年，就在健康和熱鬧的活動中開始。

桃園區元旦升旗健走活動，加碼的1萬名於11日上午10點起可透過ACCUPASS及活動咖線上報名。區公所說，如果沒報到名的民眾，可在元旦當天起個大早，6點也開放現場報名、限額2千人，完成報名和3公里健走，一樣可獲得熊本熊便當盒及背包，並參加抽獎，有Gogoro電動機車、iPad Air、iPhone、50吋液晶電視等豐富摸彩禮。

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