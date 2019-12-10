　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

動作要快！　桃園元旦升旗健走報名秒殺　再加碼1萬人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園元旦健走報名秒殺　

▲桃園元旦健走報名秒殺，緊急宣布加碼1萬人，12/11日受理報名。（圖／桃園區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

動作要快！桃園元旦升旗健走活動，受理報名秒殺，桃園區長陳玉明10指出，2020元旦健走活動，9日開放報名，限額6千人立即額滿、市長鄭文燦獲悉宣布加碼1萬名，11日上午10點起可透過ACCUPASS及活動咖線上報名，完成報名和3公里健走，可獲得熊本熊便當盒及背包，並有50吋液晶電視等豐富摸彩禮等您拿。▲桃園元旦健走報名秒殺　

▲桃園元旦健走大送好康。（圖／桃園區公所提供）

陳玉明表示，2020年「元旦升旗典禮及全民健走活動」由桃園區公所主辦，地點在小檜溪暨埔子自辦市地重劃區文中用地舉行，將沿著南崁溪河濱公園行走，全長約3公里。當天除知名藝人現場開唱，並邀請少棒、青少棒及青棒三冠王、超人氣熊本熊、桃園吉祥物ㄚ桃和園哥與民眾互動。

另外，活動現場還會發放6000面小國旗及熊本熊頭套面具、ㄚ桃園哥汽球，給參與小朋友帶著健走。並且還有50個美食攤位及烤乳豬、有機蔬菜等，讓民眾迎接新的一年，就在健康和熱鬧的活動中開始。

桃園區元旦升旗健走活動，加碼的1萬名於11日上午10點起可透過ACCUPASS及活動咖線上報名。區公所說，如果沒報到名的民眾，可在元旦當天起個大早，6點也開放現場報名、限額2千人，完成報名和3公里健走，一樣可獲得熊本熊便當盒及背包，並參加抽獎，有Gogoro電動機車、iPad Air、iPhone、50吋液晶電視等豐富摸彩禮。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
48根木材從天降！高雄工廠女員工遭重壓「臟器外露慘死」
陳建隆曬「她的背影」情斷4年妻陳子玄！19字苦嘆
即／台中龍井住宅火警！1女命危、1男二度燒燙傷
一次休4個月！15年跑船哥「月薪90K」想考公職　現實面惹心
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

庄腳廣播號角響起　交通安全報乎你知

動作要快！　桃園元旦升旗健走報名秒殺　再加碼1萬人

新竹市6處節電示範社區出爐　帶動節電風氣

六家線動物彩繪列車開跑　林智堅和河馬樂樂共乘體驗

民豐有愛歲末送暖　再捐有機白米3千公斤

台東毒品慣犯深夜出沒　遇警心虛拔腿狂奔

「經濟創能」善用財政推動產業升級　台東縣政府宣佈釋出近萬坪土地

世界展望會台東地區反霸凌宣導　兒童透過遊戲學習自我保護

警政宣導開麥拉　佳里警邀藝人梁佑南跨刀義演吸睛

國民黨青年團街頭開講　「0-6歲國家養」青年有感頻頻點頭

陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死

酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

《神力女超人1984》 預告

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

第1代iPhone、上百台蘋果電腦　真・果粉！超狂博物館等級收藏

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

吳宗憲莫文蔚合唱《廣島之戀》　大爆未婚生子都是因為這首歌XDD

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

庄腳廣播號角響起　交通安全報乎你知

動作要快！　桃園元旦升旗健走報名秒殺　再加碼1萬人

新竹市6處節電示範社區出爐　帶動節電風氣

六家線動物彩繪列車開跑　林智堅和河馬樂樂共乘體驗

民豐有愛歲末送暖　再捐有機白米3千公斤

台東毒品慣犯深夜出沒　遇警心虛拔腿狂奔

「經濟創能」善用財政推動產業升級　台東縣政府宣佈釋出近萬坪土地

世界展望會台東地區反霸凌宣導　兒童透過遊戲學習自我保護

警政宣導開麥拉　佳里警邀藝人梁佑南跨刀義演吸睛

國民黨青年團街頭開講　「0-6歲國家養」青年有感頻頻點頭

回頭看「過去很幸福」　王星皓2019創多項紀錄：有驚喜有遺憾

面試家政婦變試車？涉猥褻3女首開庭　柳林瑋超激動：指控非事實！

藍營要「蘇貞昌踹共」　Kolas：不歡迎把行政院當成選舉造勢場

美國最高法院拒審肯州墮胎法案　共和黨：支持生命運動的大勝利

黃金佛手橋、穿傳統奧黛遊古城　第一次遊越南必訪4大經典景點

竹科男「啪啪啪」後挨告　原因超傻眼！炒飯完沒吃大餐

陳子玄4年婚變原因曝光！　鬆口「有了兒子一切都變了」

走出畫室！　水墨大師戴武光進入校園與學子藝術對話

快訊／「摔在消防隊前！」基隆男從停車場墜樓亡　媽媽：我陪他兩天了

25歲無業男被碎嘴！持刀「魔性詭笑」亂砍　妹死前淒厲慘叫：對不起

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

地方熱門新聞

12天狂吸22.8億　Big City穩坐最狂周年慶

降低車速利器　桃園啟用「實體減速台」

吃早餐連2次吃到毛！新北女氣炸PO網

李佳芬與李日貴聯合提告三立高層

殺石虎獵人集集出沒！鎮長說話了

安平商港外漂流屍為落海印尼漁工

一覽常民生活　「成美公堂」

廖大乙戴鋼盔赴南檢出庭　嗆：駕靈車警局抗議

竹縣國旅補助再加碼　登錄搶抽GoGoRo

頂新：21日永靖封街謝平安搓湯圓

宜蘭東門夜市耶誕不夜城　眾多優惠享不完

佳里警邀藝人梁佑南跨刀義演吸睛

黃偉哲要舉辦全國最大造勢活動

更多熱門

相關新聞

好客市集買好物拿好康　再抽大阪來回機票

好客市集買好物拿好康　再抽大阪來回機票

花蓮市好客市集「復客來游尞」好客市集促銷活動，集結二十多攤特色攤商，現場可品嚐客家美食、體驗古早童玩，民眾可在這個星期五、六一起來逛市集，消費滿額抽獎，還有機會把台灣-日本大阪來回機票帶回家。

2019桃園購物節　喝咖啡搶好康

2019桃園購物節　喝咖啡搶好康

國際旅展拼觀光　花蓮館三重好禮加碼送

國際旅展拼觀光　花蓮館三重好禮加碼送

2019桃園食安嘉年華　人潮熱絡　　

2019桃園食安嘉年華　人潮熱絡　　

坡地蓄水池補助80%　多數農民不知情

坡地蓄水池補助80%　多數農民不知情

關鍵字：

桃園元旦健走加碼好康

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

30年賣給台積電攢上億　年薪400萬財產剩12萬

妻兒遭誘拐上山！丈夫花10年找到人…竟絕望「變性」

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

陳子玄簽字離婚！斷開大14歲老公陳建隆

郭采潔走鐘崩壞！無P素顏近照曝…網傻眼：怎變這樣

韓歐巴警告「不要在明洞吃路邊攤」

高一女吸菸被老師發現罰寫檢討！寫完5F跳下

老翁晨運竟「爽死」在女鄰居床上

法醫助理開女屍玩笑　女鬼陪睡半年竟懷孕

今晨9度6縣市低溫特報晚起變天　一張圖看本周天氣

常找不到人！「最不愛報備行蹤」星座Top5

國一北上火燒車　2歲女童、1女成焦屍

「國民女友」台上大方脫衣炸胸　遭宅宅當眾告白

《長江七號》惡霸小胖11年後變身！美少女近照曝光

更多

最夯影音

更多
陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死

陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死
酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

《神力女超人1984》 預告

《神力女超人1984》 預告

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面