2019桃園購物節咖啡飄香　消費300元有機會中百萬名車

▲2019桃園購物節喝咖啡搶好康。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2019桃園購物節9、10兩天於中壢區銀河廣場展開，以「咖啡．幸福一杯子」為主題，展區攤位多半以咖啡商品為主，市府並推出「好禮狂享曲-消費滿額抽汽車」的活動，單筆消費超過金額滿300元，就有機會獲得由Luxgen桃智捷所贊助的S3以及其他好禮！另外，還有千包特色咖啡包免費大放送，歡迎市民朋友來喝咖啡、搶好康。

市府指出，除了參加9、10兩天「咖啡．幸福一杯子」桃園購物節主題展外，到特約店家消費也能獲得摸彩券，摸彩券登錄到10日截止，目前已經登入超過5萬筆，總金額超過8千萬，相信今年在超過300多家特約店家的熱情參與下必能創造消費熱潮及話題。

▲中壢區銀河廣場舉辦的2019桃園購物節，飄咖啡香。（圖／市府提供）

「2019桃園購物節—咖啡幸福一杯子」活動規劃「咖啡沙龍美食區」、「六和商圈展區」、「特色商品區」及「精緻攤車區」等四大專區，以及六大好禮優惠，亦規劃DIY體驗活動、拉花趣味賽及邀請《瑟拉樂團》、《艾克樂團》、《菲布勒斯薩克斯風重奏團》與《簡伯廷電子小提琴》等四組人氣樂團演出。

包括市長鄭文燦、市議員彭俊豪、市府經發局長郭裕信、中壢區長吳宏國、納智捷汽車總經理廖文弘、六和商圈發展促進會理事長鄭玉容均一同出席活動。

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