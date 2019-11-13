花蓮逛好客市集買好物拿好康　台灣-大阪來回機票等你帶回家

▲▼花蓮市好客市集「復客來游尞」現場可品嚐客家美食、體驗古早童玩。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市好客市集「復客來游尞」好客市集促銷活動，集結二十多攤特色攤商，現場可品嚐客家美食、體驗古早童玩，民眾可在這個星期五、六一起來逛市集，消費滿額抽獎，還有機會把台灣-日本大阪來回機票帶回家。

這次的攤商包括有傳統釀製品、草仔糕，咖啡、點心、客家文創小物、童玩遊戲區，讓民眾可以大嗑美食、逛市集、聽音樂、在日式老屋旁穿浴衣或客家服飾拍照打卡，16日晚間6點還有戶外「歡喜親子電影院」，將播放「幸福路上」，只要自備板凳或野餐墊，就贈送爆米花及懷舊童玩，千萬別錯過了。

▲花蓮市長魏嘉賢前往市集逐一與攤商話家常更體驗古早童玩。

連續2週的週五及週六「復客來游尞」活動，不僅把客家產品推廣出去，也讓民眾發現客家文化的魅力。上一周的主題是古玩意，呈現復古的鄉村童趣；本周主題是「好客復古趴」，邀請花蓮在地創作歌手，還有客行所的人才培訓成果展有太鼓班、歌謠班、國樂班輪番演出，歡迎大家來同樂。

▲消費滿一百元即獲摸彩券一張，吸睛大獎「台灣-大阪」來回機票一張。

「復客來游尞」在本周15、16日（星期五、六）還有兩天活動，只要完成臉書按讚、客語通關、復古童玩競賽即可獲得市集折抵券三十元；只要在好客市集消費滿一百元即獲摸彩券一張，與市集攤商互動錄影還可以再獲得一張摸彩券。

活動更祭出吸睛大獎「台灣-大阪」來回機票一張，將在16日的閉幕式中抽出幸運兒，另外還有空氣清淨機、氣炸鍋等大獎，民眾要把握時間買好物、拿好康。