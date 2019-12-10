拇指寬可愛小蛇當寵物！養4年爆肥「模樣崩壞」　他驚嚇：怎麼長這樣

▲雲南飼主買可愛小蛇當寵物，4年後體型崩壞嚇傻。（示意圖與本文無關／取自免費圖庫pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

現在有越來越多人會養寵物陪伴自己。雲南有一名段姓男子4年前逛寵物店時，買了2條嬌小可愛、僅大拇指寬的小蛇回家飼養，不料小蛇養了1、2年開始越吃越多，最後體型甚至比他的手腕還要粗，嚇得他立刻上網搜索該蛇的品種，才發現該蛇是國家保育類動物。

綜合大陸媒體報導，居住在雲南的段男2015年在逛寵物店時，看見2條60公分長、僅拇指寬的小蛇覺得相當可愛，沒有多想就把2條小蛇全部買回家飼養，不料4年間小蛇食量是越吃越多，而且體型還越來越巨大。

段男後來覺得蛇有點可怕，決定上網搜索可能的原因，才發現該蛇是國家保育動物，嚇得立刻把蛇裝袋交給相關政府部門處理。

▲黃金蟒示意圖。（圖／CFP）

森林公安局趙姓員警表示，他們打開段男帶來的麻布袋後，發現裡頭有2條體型龐大的蛇，調查後發現2條蛇是黃金蟒（印度蟒），屬於國家一級野生保護動物。

消息報導後在大陸微博引發網友討論，有人說「當初叫人家小可愛，現在轉手交給公安機關」、「誰讓你胡吃海喝，塞成大胖子的」、「食量變大，養不起養不起」、「養這麼大才報警，發現自己餵不起吧。」

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