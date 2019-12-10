美國最高法院拒審肯州墮胎法案　共和黨：支持生命運動的大勝利

▲阿拉巴馬州通過超嚴格墮胎法律。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國對於墮胎議題各州都有不一樣的見解，肯塔基州（Commonwealth of Kentucky）就有一項法律規範孕婦墮胎前，必須聽胎兒的心跳和看超音波照，但美國公民自由聯盟（ACLU）認為這違反憲法、侵害醫師權利，因此提出訴訟，第六巡迴上訴法院判定敗訴，上訴至最高法院9日也遭到拒絕審理，全案維持原本裁定。

肯州在2017年開始通過這項法案，這2年的期間卻一直遭到抗議。共和黨州長馬特·貝文（Matt Bevin）向來是支持反墮胎，這次最高法院拒絕審理的日期，剛好是他任內最後一天，讓肯州共和黨在推特發文表示，感謝貝文一直以來的努力，這是支持生命運動的巨大勝利。

貝文的法律顧問史蒂夫.皮特（Steve Pitt）接受《太陽報》採訪時表示，在進行墮胎手術之前進行這些行為，目的是讓可能對子宮中的實際情況缺乏了解的孕婦去感受，這是一個真正活著的人在肚子裡，她們可能會因此改變主意。

▲美國抗議人士聚集反對墮胎禁令。（圖／達志影像／美聯社）

ACLU認為，在墮胎前的這些要求侵害到醫生的權力，是違法憲法《第一修正案》，而且這行為也是試圖從情感層面上影響孕婦的決定，完全沒有醫學依據，目的僅僅是為了強迫停止墮胎除了違憲之外，也違反倫理道德，對於最高法院公然違背《第一修正案》和醫學道德相當失望。

阿拉巴馬州的法律更為嚴格，不論孕婦是因為被強暴、亂倫而懷孕，通通不允許墮胎。川普也曾針對墮胎一事表示，只支持受侵犯的婦女和懷孕會影響身體健康的2種情況，才允許墮胎。

根據古特馬赫研究所（Guttmacher Institute）研究顯示，2019年第一季，美國在28個州引入了不同程度禁止墮胎的立法，並形容這些州立的法律對於墮胎權是「懷有敵意的」，顯示美國對於墮胎議題有自己相當強烈的見解。